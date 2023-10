MindHub Academy 與廣州VV ART維維藝術創作合作,推出多樣藝術課程,啟發創意新潮流



香港 - Media OutReach - 2023年10月23日 - 在這個充滿活力的城市,一個令人振奮的消息即將在藝術界掀起巨浪。MindHub Academy 和⌈廣州VV ART維維藝術創作 ⌋合作,MindHub Academy是一家致力於提供高質量教育和藝術培訓的機構,而廣州VV ART維維藝術創作是一家充滿活力且經驗豐富的藝術機構。這兩家機構的合作標誌著一個令人振奮的時刻,即將為藝術愛好者、創意靈感迸發者以及創意初學者帶來一場前所未有的藝術之旅。這個令人期待的合作將提供學生們機會參與和諧粉彩課程、沙畫課程,同時也推出襌繞畫課程、流體畫課程、沙畫工作坊、和藝術工作坊等多樣課程。MindHub Academy將重新定義藝術教育,啟發新的潮流,並為每個參與者打開創意的大門。



MindHub Academy選擇來到廣州參加⌈VV ART維維藝術創作 ⌋的培訓,這一決定對兩家機構都帶來了更高的成就。這個合作代表了一個引人注目的機會,將為藝術教育領域帶來重要的變革。MindHub Academy是一家以卓越教育聞名的機構,而廣州VV ART維維藝術創作是一個充滿創意和專業知識的新興藝術機構,他們的合作為藝術愛好者和學生提供了獨特的學習機會。



廣州市作為一個具有悠久歷史和繁榮文化的城市,一直以來都是藝術和文化的擁護者。這次合作不僅將使MindHub Academy的教育資源進一步擴展到這個蓬勃發展的市場,還將為當地的藝術社群帶來更多精彩的機會。這次合作對於廣州市場來說是一個重要的里程碑,將推動藝術教育的發展,並啟發更多的人投身藝術世界。MindHub Academy通過參加廣州VV ART維維藝術創作的培訓,不僅提升了自身的教育資源,還增強了其師資的專業知識。這種跨機構的合作有助於知識交流和教學方法的豐富多樣化,從而提高教學質量,使學生受益匪淺。



此外,MindHub Academy通過這一合作,已經決定開拓廣州市場。廣州市一直以其悠久的歷史和文化遺產而聞名,是一個充滿機遇的市場。這次合作將為當地的藝術社群和學生帶來更多選擇,並推動藝術教育的發展。MindHub Academy將在廣州市場上建立更多的合作夥伴關係,擴展其教育服務,以更好地滿足當地學生的需求。



推出新興藝術課程



和諧粉彩課程:揭開色彩之幕



這個課程將帶領參與者進入一個令人驚嘆的色彩世界,並揭示色彩的心靈效應。色彩不僅僅是畫面上的元素,它們是情感、情緒和表達的代表。這門課程將教導學生如何選擇、混合和運用色彩,以創作出令人難以忘懷的藝術作品。這是一次探索自己情感世界的契機,並以全新的方式理解世界。



沙畫課程:在沙與光的魔幻世界中繪畫



學生們將學會如何在平滑的沙面上繪畫,以創造出流動的圖像和故事。這個課程將激發您的創造力,教導學生如何運用簡單的材料創作複雜而迷人的畫作。這是一場視覺和觸覺的奇妙冒險,將使學生們對沙畫工作坊有全新的體驗。



MindHub Academy:啟發您的創意潛能



MindHub Academy的創辦人Benny LAU表示:"我們非常興奮能夠與⌈廣州VV ART維維藝術創作 ⌋合作,定期派出導師去廣州進行教育培訓。這將為我們的導師和學生提供更多學習的機會。我們相信,和諧粉彩課程和沙畫課程將是參與者們開啟創意之門的完美途徑。"這個合作的核心目標之一是激發學生的創意潛能,為他們提供一個安全、啟發性的環境,以實現他們的藝術夢想。



多樣的藝術課程和工作坊:探索您的創造力



這個新合作不僅僅包括和諧粉彩課程和沙畫課程,還提供了多樣的藝術工作坊,以滿足各種藝術愛好者的需求。不論您是尋求專業技能的專業藝術家,還是想要探索藝術世界的初學者,這些課程都將為您提供機會。



更多資訊,請聯繫「MindHub Academy」以獲取更多資訊和註冊詳情。



