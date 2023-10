華盛証券獨家加碼派送《夜校》首映門票 與張天賦見面齊觀影

香港 - Media OutReach - 2023年10月1日 - 華盛証券邀你來和MC張天賦見面,一齊觀影 《夜校》 首映。



由於《夜校》首映門票有限,於10月1日00:00起,首100名首次成功完成線上開戶並存入指定金額,即可獲得MC張天賦人生首場電影《夜校》首映場戲票,先到先得。



當然,這100名客戶除獲得MC張天賦人生首場電影《夜校》首映場戲票乙張,與MC張天賦及一衆演員見面,可一齊觀首映之外,還可以獲得以下開戶活動獎賞:



(1)30日港股LV1串流行情;



(2)港股無限免傭 & 美股買賣180天免傭額度卡 &180天期權行情卡;



(3)US$25交易現金券;



(4)HK$400現金券;



(5)交易賞高達HK$1000



維持賬戶30日日均資產≥HK$10,000*加送:HK$600交易現金券;



總額加碼價值高達HK$2,000!



兩人同行開戶,完成資格登記每人加碼:額外多獲一張《夜校》首映場戲票,名額有限,送完即止。



具體點擊鏈接: https://www.vbkr.com/promo/23092711464016182



今年連獲「最優秀流行男歌手」「全球華人至尊金曲獎」的MC張天賦,被稱為「新一代歌王」,電影公司選擇與華盛証券合作送出MC張天賦人生首場電影的首映門票,也是看中了華盛証券作為香港券商的實力,據LiveReport大數據顯示,2023年9月4日-9月10日,在香港金融科技券商排名中,華盛証券沖進前三,周成交總額18.68億,成為香港人可信賴的金融科技券商。





Hashtag: #華盛証券



有關華盛資本証券有限公司

華盛証券是香港持牌券商(中央編號:AUL711),持有香港證監會授予的1、2、4、5、9號牌照,提供安全可靠的證券服務,嚴謹對待每一筆交易。華盛証券自主研發的交易平台VBrokers,提供全程線上化的港股、美股投資服務,為用戶提供流暢、高效的投資體驗。核心技術團隊自2008年建立,對開發和運營高流量的移動互聯網產品擁有豐富的經驗和深厚的科技積累。