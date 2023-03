INCLUDES GAMES OF FRIDAY, MARCH 17, 2023

SCORING AVERAGE G FG FT PTS AVG Embiid, PHI 56 626 566 1878 33.5 Doncic, DAL 57 629 463 1879 33.0 Lillard, POR 56 544 486 1815 32.4 Antetokounmpo, MIL 55 614 456 1728 31.4 Gilgeous-Alexander, OKC 59 612 568 1844 31.3 Tatum, BOS 66 647 484 1993 30.2 Mitchell, CLE 61 590 275 1669 27.4 Morant, MEM 53 507 337 1436 27.1 Young, ATL 63 541 480 1702 27.0 Brown, BOS 59 593 247 1579 26.8 DeRozan, CHI 63 577 413 1604 25.5 Fox, SAC 62 588 303 1581 25.5 Markkanen, UTA 62 533 320 1575 25.4 Randle, NY 71 608 373 1792 25.2 LaVine, CHI 65 569 314 1634 25.1 Jokic, DEN 62 587 310 1537 24.8 Edwards, MIN 71 636 290 1755 24.7 Siakam, TOR 60 527 315 1453 24.2 Brunson, NY 62 525 304 1474 23.8 George, LAC 53 430 242 1255 23.7 Porzingis, WAS 60 454 337 1369 22.8 Butler, MIA 56 411 412 1265 22.6 Thompson, GS 59 469 107 1299 22.0 Garland, CLE 62 473 255 1360 21.9 Green, HOU 64 470 288 1387 21.7 Harden, PHI 52 340 299 1128 21.7 Johnson, SA 59 462 231 1280 21.7 Bogdanovic, DET 59 430 268 1273 21.6 Rozier, CHA 61 484 171 1301 21.3 Simons, POR 61 461 157 1290 21.1 Adebayo, MIA 66 547 292 1387 21.0 Kuzma, WAS 63 500 168 1324 21.0 McCollum, NO 63 494 158 1323 21.0 Clarkson, UTA 61 458 200 1271 20.8 Haliburton, IND 54 398 167 1121 20.8 Grant, POR 63 434 278 1290 20.5 Murray, ATL 65 536 132 1330 20.5 Poole, GS 71 482 300 1449 20.4 Herro, MIA 57 418 149 1158 20.3 Banchero, ORL 63 422 349 1266 20.1 Murray, DEN 56 407 162 1117 19.9 Barrett, NY 64 453 254 1270 19.8 Maxey, PHI 50 355 155 988 19.8 Holiday, MIL 58 426 133 1124 19.4 VanVleet, TOR 58 370 206 1124 19.4 Sabonis, SAC 67 484 281 1276 19.0 Wagner, ORL 69 471 230 1289 18.7 Ayton, PHO 61 487 136 1117 18.3 Russell, MIN 54 338 143 967 17.9 Turner, IND 58 375 195 1037 17.9

FIELD GOAL PERCENTAGE FG FGA PCT Claxton, BKN 348 492 .707 Gobert, MIN 315 471 .669 Plumlee, CHA 265 396 .669 Allen, CLE 371 572 .649 Capela, ATL 291 456 .638 Okongwu, ATL 264 415 .636 Jokic, DEN 587 927 .633 Zubac, LAC 262 418 .627 Sabonis, SAC 484 795 .609 Williamson, NO 285 469 .608 Ayton, PHO 487 827 .589 Gordon, DEN 373 641 .582 Martin, HOU 342 603 .567 Davis, LAL 437 777 .562 Durant, BKN 410 734 .559 Sengun, HOU 375 677 .554 Valanciunas, NO 376 684 .550 Mobley, CLE 467 850 .549 Embiid, PHI 626 1149 .545 Adebayo, MIA 547 1008 .543 Turner, IND 375 690 .543 Antetokounmpo, MIL 614 1133 .542 Butler, MIA 411 782 .526 Reid, MIN 263 501 .525 Carter, ORL 268 511 .524 McDaniels, MIN 315 605 .521 Williams, OKC 342 656 .521 Lopez, MIL 405 780 .519 Wood, DAL 358 693 .517 Fox, SAC 588 1145 .514

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE 3FG 3FGA PCT Horford, BOS 127 278 .457 Brogdon, BOS 119 261 .456 Lee, PHO 105 237 .443 Caldwell-Pope, DEN 125 284 .440 Curry, GS 226 518 .436 Joe, OKC 139 321 .433 McDermott, SA 114 267 .427 Hield, IND 258 606 .426 Harris, ORL 74 174 .425 Kispert, WAS 121 285 .425 Harris, BKN 120 283 .424 Carter, MIL 117 277 .422 Leonard, LAC 81 193 .420 Hauser, BOS 115 275 .418 Williams, CHI 95 228 .417 Garland, CLE 159 382 .416 Maxey, PHI 123 296 .416 Brunson, NY 120 290 .414 Burks, DET 99 239 .414 Bogdanovic, DET 145 353 .411 Porter, DEN 155 377 .411 Powell, LAC 109 266 .410 Thompson, GS 254 621 .409 Huerter, SAC 180 441 .408 Niang, PHI 135 331 .408 Allen, MIL 133 328 .405 Dinwiddie, DAL 138 341 .405 Bane, MEM 133 329 .404 Bogdanovic, ATL 120 297 .404 Murray, SAC 161 399 .404

FREE THROW PERCENTAGE FT FTA PCT Durant, BKN 267 286 .934 Herro, MIA 149 161 .925 Curry, GS 217 237 .916 Lillard, POR 486 531 .915 Gilgeous-Alexander, OKC 568 627 .906 Murphy, NO 125 138 .906 Bridges, PHO 156 174 .897 VanVleet, TOR 206 230 .896 Bane, MEM 149 167 .892 Simons, POR 157 176 .892 Young, ATL 480 539 .891 Monk, SAC 163 184 .886 Anthony, ORL 129 146 .884 Bogdanovic, DET 268 303 .884 Irving, BKN 158 179 .883 Brogdon, BOS 140 159 .881 Leonard, LAC 202 230 .878 George, LAC 242 276 .877 Thompson, GS 107 122 .877 White, BOS 142 162 .877 Mitchell, CLE 275 314 .876 Jones, SA 124 142 .873 Schroder, LAL 184 211 .872 Haliburton, IND 167 192 .870 Markkanen, UTA 320 368 .870 Poole, GS 300 345 .870 DeRozan, CHI 413 475 .869 Ingram, NO 158 182 .868 Harden, PHI 299 345 .867 Bey, DET 180 209 .861

REBOUNDS PER GAME G OFF DEF TOT AVG Sabonis, SAC 67 214 627 841 12.55 Antetokounmpo, MIL 55 125 527 652 11.85 Jokic, DEN 62 150 585 735 11.85 Gobert, MIN 59 190 490 680 11.53 Vucevic, CHI 69 142 641 783 11.35 Capela, ATL 54 226 369 595 11.02 Randle, NY 71 139 593 732 10.31 Embiid, PHI 56 100 472 572 10.21 Ayton, PHO 61 161 458 619 10.15 Zubac, LAC 64 211 435 646 10.09 Allen, CLE 62 193 415 608 9.81 Plumlee, CHA 56 187 354 541 9.66 Valanciunas, NO 67 184 463 647 9.66 Portis, MIL 59 136 429 565 9.58 Adebayo, MIA 66 160 459 619 9.38 Claxton, BKN 65 156 442 598 9.2 Looney, GS 71 227 425 652 9.18 Nurkic, POR 50 109 347 456 9.12 Tatum, BOS 66 73 521 594 9.0 Mobley, CLE 71 166 468 634 8.93 Duren, DET 57 197 309 506 8.88 Sengun, HOU 64 202 360 562 8.78 Doncic, DAL 57 48 443 491 8.61 Markkanen, UTA 62 122 408 530 8.55 Porzingis, WAS 60 109 400 509 8.48 Kessler, UTA 65 199 339 538 8.28 Hart, POR 51 95 322 417 8.18 Stewart, DET 50 115 288 403 8.06 Vanderbilt, UTA 52 121 288 409 7.87 Giddey, OKC 65 131 380 511 7.86

ASSISTS PER GAME G AST AVG Harden, PHI 52 563 10.8 Haliburton, IND 54 563 10.4 Young, ATL 63 636 10.1 Jokic, DEN 62 616 9.9 Paul, PHO 49 445 9.1 Morant, MEM 53 434 8.2 Doncic, DAL 57 458 8.0 Garland, CLE 62 486 7.8 Westbrook, LAL 52 391 7.5 Holiday, MIL 58 424 7.3 Lillard, POR 56 404 7.2 Sabonis, SAC 67 477 7.1 VanVleet, TOR 58 404 7.0 Green, GS 62 420 6.8 Smart, BOS 54 347 6.4 Jones, SA 57 356 6.2 Russell, MIN 54 334 6.2 Brunson, NY 62 380 6.1 Fox, SAC 62 381 6.1 Giddey, OKC 65 399 6.1 Hayes, DET 65 396 6.1 McCollum, NO 63 376 6.0 Murray, ATL 65 390 6.0 Murray, DEN 56 338 6.0 Siakam, TOR 60 355 5.9 Fultz, ORL 49 275 5.6 Antetokounmpo, MIL 55 302 5.5 Gilgeous-Alexander, OKC 59 326 5.5 Dinwiddie, DAL 53 279 5.3 George, LAC 53 278 5.2

STEALS PER GAME G STL AVG Anunoby, TOR 56 112 2.0 Butler, MIA 56 107 1.91 VanVleet, TOR 58 100 1.72 Gilgeous-Alexander, OKC 59 101 1.71 Jones, NO 54 90 1.67 Haliburton, IND 54 89 1.65 Edwards, MIN 71 114 1.61 Paul, PHO 49 78 1.59 Trent, TOR 61 97 1.59 Melton, PHI 66 104 1.58 Caruso, CHI 58 91 1.57 Murray, ATL 65 100 1.54 Mitchell, CLE 61 93 1.52 Smart, BOS 54 82 1.52 Caldwell-Pope, DEN 67 100 1.49 Fultz, ORL 49 73 1.49 Doncic, DAL 57 83 1.46 George, LAC 53 74 1.4 Hayes, DET 65 90 1.38 Williams, OKC 64 87 1.36 Jones, SA 57 75 1.32 DiVincenzo, GS 61 80 1.31 Garland, CLE 62 79 1.27 Jokic, DEN 62 77 1.24 Fox, SAC 62 75 1.21 Harden, PHI 52 63 1.21 Adebayo, MIA 66 79 1.2 Brown, BOS 59 71 1.2 McDaniels, CHA 56 66 1.18 Hield, IND 70 82 1.17

BLOCKS PER GAME G BLK AVG Jackson, MEM 52 160 3.08 Claxton, BKN 65 164 2.52 Lopez, MIL 68 170 2.5 Turner, IND 58 137 2.36 Kessler, UTA 65 147 2.26 Embiid, PHI 56 97 1.73 Porzingis, WAS 60 94 1.57 Jackson, IND 52 75 1.44 Gobert, MIN 59 84 1.42 Mobley, CLE 71 100 1.41 Zubac, LAC 64 85 1.33 Bol, ORL 65 82 1.26 Gafford, WAS 68 85 1.25 Okongwu, ATL 68 85 1.25 Biyombo, PHO 50 61 1.22 Capela, ATL 54 66 1.22 Allen, CLE 62 75 1.21 Eubanks, POR 68 78 1.15 Washington, CHA 67 76 1.13 Collins, ATL 60 67 1.12 Richards, CHA 57 63 1.11 Wood, DAL 58 63 1.09 Gilgeous-Alexander, OKC 59 60 1.02 McDaniels, MIN 68 67 0.99 Smith, HOU 67 63 0.94 Horford, BOS 56 52 0.93 Sengun, HOU 64 59 0.92 Anderson, MIN 58 53 0.91 Duren, DET 57 52 0.91 White, BOS 71 63 0.89