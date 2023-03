New York (AP) — Gold futures trading on the NY Merc Friday:

(100 troy oz.; dollars per troy oz.)

Open High Low Settle Change Mar 1946.00 1979.10 1946.00 1969.80 Up 50.80 Apr 1925.90 1993.00 1922.30 1973.50 Up 50.50 May 1934.10 2000.00 1934.10 1981.30 Up 50.50 Jun 1942.70 2009.70 1939.10 1990.20 Up 50.50 Aug 1965.50 2026.60 1965.00 2007.10 Up 50.20 Oct 1975.10 2039.30 1975.10 2023.10 Up 50.00 Dec 1991.00 2057.70 1991.00 2038.80 Up 50.00 Feb 2013.40 2052.70 2012.20 2052.50 Up 53.80 Apr 2059.10 2063.60 2059.00 2063.20 Up 53.20 Jun 2081.00 2081.00 2076.90 2076.90 Up 53.20 Aug 2090.00 Up 53.20 Oct 2111.00 2111.00 2103.30 2103.30 Up 53.20 Dec 2084.90 2119.20 2084.90 2115.70 Up 53.20 Jun 2153.10 Up 53.20 Dec 2179.30 Up 53.20 Jun 2193.80 Up 53.20 Dec 2218.10 Up 53.20 Jun 2232.60 Up 53.20 Dec 2254.90 Up 53.20 Jun 2266.50 Up 53.20 Dec 2285.80 Up 53.20