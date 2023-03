New York (AP) — Silver futures trading on the NY Merc Friday:

(5,000 troy oz.; cents per troy oz.)

Open High Low Settle Change Mar 21.750 22.351 21.750 22.351 Up .763 Apr 21.855 22.635 21.855 22.381 Up .763 May 21.855 22.765 21.785 22.462 Up .770 Jul 22.055 22.925 22.005 22.642 Up .772 Sep 22.185 23.075 22.185 22.821 Up .764 Dec 22.520 23.305 22.520 23.070 Up .773 Jan 23.140 Up .773 Mar 23.225 23.238 23.225 23.238 Up .773 May 23.366 Up .773 Jul 23.456 Up .773 Sep 23.615 Up .773 Dec 23.916 Up .773 Jan 24.036 Up .773 Jul 24.079 Up .773 Dec 24.191 Up .773 Jul 24.982 Up .773 Dec 25.084 Up .773 Jul 25.192 Up .773 Dec 25.294 Up .773