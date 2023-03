NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum. Fgn. currency US$ in in US$ fgn. currency Fri. Thu. Fri. Thu. Argentina Peso .0049 .0049 203.4174 202.9633 Australia Dollar .6712 .6650 1.4898 1.5039 BahrainDinar 2.6510 2.6515 .3772 .3772 BrazilReal .1896 .1907 5.2753 5.2426 Britain Pound 1.2197 1.2122 .8199 .8249 Canada Dollar .7291 .7285 1.3715 1.3727 Chile Peso .001210 .001210 826.45 826.45 ChinaYuan .1452 .1450 6.8871 6.8982 Colombia Peso .000207 .000205 4819.28 4878.05 CzechRepKoruna .0445 .0442 22.46 22.61 Denmark Krone .1435 .1425 6.9701 7.0173 DominicanPeso .0183 .0182 54.60 54.85 Egypt Pound .0325 .0325 30.7962 30.8000 Euro 1.0682 1.0613 .9362 .9422 Hong Kong Dollar .1274 .1274 7.8500 7.8499 Hungary Forint .0027 .0027 372.23 373.62 India Rupee .0121 .0121 82.529 82.631 Indnsia Rupiah .000065 .000064 15384.62 15625.00 Israel Shekel .2727 .2729 3.6665 3.6644 Japan Yen .007595 .007488 131.67 133.55 Jordan Dinar 1.4087 1.4097 .7099 .7094 KenyaShilling .0078 .0077 128.52 129.05 KuwaitDinar 3.2593 3.2562 .3068 .3071 Lebanon Pound .000066 .000066 15037.59 15151.52 Malaysia Ringgit .2229 .2220 4.4855 4.5040 Mexico Peso .052907 .053183 18.9011 18.8030 N. Zealand Dollar .6276 .6172 1.5934 1.6201 Norway Krone .0935 .0929 10.6915 10.7647 Pakistan Rupee .0036 .0035 280.74 282.33 Peru New Sol .2649 .2626 3.774 3.807 Philpins Peso .0183 .0183 54.59 54.70 Poland Zloty .2270 .2258 4.41 4.43 RussiaRuble .0130 .0129 77.1605 77.5524 Saudi Arab Riyal .2662 .2662 3.7562 3.7566 Singapore Dollar .7462 .7426 1.3402 1.3467 So. Africa Rand .0544 .0542 18.3803 18.4502 So. Korea Won .000765 .000766 1306.34 1305.48 Sweden Krona .0954 .0951 10.4780 10.5173 Switzerlnd Franc 1.0804 1.0753 .9256 .9300 TaiwanDollar .0327 .0327 30.57 30.54 Thailand Baht .02937 .02900 34.05 34.48 Turkey NewLira .0526 .0526 19.0078 19.0020 U.A.E. Dirham .2723 .2723 3.6729 3.6727 Ukraine Hryvnia .0272 .0272 36.7979 36.7640 Uruguay New Peso .0254 .0253 39.4166 39.5491 VenzuelBolivarFuer .0001 .0001 250000.000 250000.000