European competition draw lists

NYON, Switzerland (AP) — Champions League

Quarterfinals

First Leg

April 11-12

Real Madrid (Spain) vs. Chelsea (England)

Benfica (Portugal) vs. Inter Milan (Italy)

Manchester City (England) vs. Bayern Munich (Germany)

AC Milan (Italy) vs. Napoli (Italy)

Second Leg

April 18-19

Chelsea (England) vs. Real Madrid (Spain)

Inter Milan (Italy) vs. Benfica (Portugal)

Bayern Munich (Germany) vs. Manchester City (England)

Napoli (Italy) vs. AC Milan (Italy)

Semifinals

First Leg

May 9-10

AC Milan (Italy) or Napoli (Italy) vs. Benfica (Portugal) or Inter Milan (Italy)

Real Madrid (Spain) or Chelsea (England) vs. Manchester City (England) or Bayern Munich (Germany)

Second Leg

May 16-17

Benfica (Portugal) or Inter Milan (Italy) vs. AC Milan (Italy) or Napoli (Italy)

Manchester City (England) or Bayern Munich (Germany) vs. Real Madrid (Spain) or Chelsea (England)

___

Europa League

Quarterfinals

First Leg

April 13

Manchester United (England) vs. Sevilla (Spain)

Juventus (Italy) vs. Sporting Lisbon (Portugal)

Bayer Leverkusen (Germany) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium)

Feyenoord (Netherlands) vs. Roma (Italy)

Second Leg

April 20

Sevilla (Spain) vs. Manchester United (England)

Sporting Lisbon (Portugal) vs. Juventus (Italy)

Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Bayer Leverkusen (Germany)

Roma (Italy) vs. Feyenoord (Netherlands)

Semifinals

First Leg

May 11

Juventus (Italy) or Sporting Lisbon (Portugal) vs. Manchester United (England) or Sevilla (Spain)

Feyenoord (Netherlands) or Roma (Italy) vs. Bayer Leverkusen (Germany) or Union Saint-Gilloise (Belgium)

Second Leg

May 18

Manchester United (England) or Sevilla (Spain) vs. Juventus (Italy) or Sporting Lisbon (Portugal)

Bayer Leverkusen (Germany) or Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Feyenoord (Netherlands) or Roma (Italy)

___

Europa Conference League

Quarterfinals

First Leg

April 13

Lech Poznan (Poland) vs. Fiorentina (Italy)

Gent (Belgium) vs. West Ham (England)

Anderlecht (Belgium) vs. AZ Alkmaar (Netherlands)

Basel (Switzerland) vs. Nice (France)

Second Leg

April 20

Fiorentina (Italy) vs. Lech Poznan (Poland)

West Ham (England) vs. Gent (Belgium)

AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Anderlecht (Belgium)

Nice (France) vs. Basel (Switzerland)

Semifinals

First Leg

May 11

Lech Poznan (Poland) or Fiorentina (Italy) vs. Basel (Switzerland) or Nice (France)

Gent (Belgium) or West Ham (England) vs. Anderlecht (Belgium) or AZ Alkmaar (Netherlands)

Second Leg

May 18

Basel (Switzerland) or Nice (France) vs. Lech Poznan (Poland) or Fiorentina (Italy)

Anderlecht (Belgium) or AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Gent (Belgium) or West Ham (England)

___

