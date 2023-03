CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 710 1-2 Jul 719 1-2 Sep 728 3-4 Dec 742 1-2 Mar 752 May 753 1-4 Jul 731 Sep 729 1-4 Dec 735 1-2 Mar 742 May 734 Jul 702 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 634 1-4 Jul 617 3-4 Sep 568 3-4 Dec 561 1-4 Mar 570 May 575 1-4 Jul 577 1-4 Sep 548 1-2 Dec 537 3-4 Mar 544 1-4 May 546 Jul 546 1-4 Sep 510 1-2 Dec 492 1-4 Jul 497 3-4 Dec 475 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 348 Jul 347 1-4 Sep 351 3-4 Dec 360 1-4 Mar 361 3-4 May 376 3-4 Jul 369 1-4 Sep 372 1-2 Dec 372 1-2 Mar 374 Jul 357 1-2 Sep 373 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1476 1-2 Jul 1461 1-4 Aug 1418 3-4 Sep 1347 3-4 Nov 1313 1-2 Jan 1318 1-4 Mar 1312 May 1313 Jul 1315 1-4 Aug 1300 Sep 1272 Nov 1261 Jan 1262 1-4 Mar 1254 1-2 May 1249 3-4 Jul 1257 3-4 Aug 1247 Sep 1226 3-4 Nov 1186 1-4 Jul 1182 1-4 Nov 1151 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 57.46 Jul 57.48 Aug 56.94 Sep 56.39 Oct 55.78 Dec 55.44 Jan 55.23 Mar 55.10 May 55.11 Jul 55.14 Aug 55.01 Sep 54.83 Oct 54.53 Dec 54.48 Jan 54.36 Mar 54.12 May 54.05 Jul 53.95 Aug 53.92 Sep 53.92 Oct 53.85 Dec 53.81 Jul 53.72 Oct 53.71 Dec 53.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 466.00 Jul 459.20 Aug 446.00 Sep 429.50 Oct 417.20 Dec 414.40 Jan 408.70 Mar 397.30 May 391.40 Jul 389.50 Aug 385.70 Sep 380.80 Oct 373.90 Dec 372.70 Jan 366.20 Mar 361.90 May 358.40 Jul 363.00 Aug 360.90 Sep 356.90 Oct 360.40 Dec 357.10 Jul 355.60 Oct 355.60 Dec 350.00