New York (AP) — New York Stock Exchange closing prices Thursday:

AFLAC 62.480 Up 1.240 ASA Gold 14.630 Down .290 AT&T Inc 18.390 Up .080 AbbottLab 99.030 Up 1.230 Accenture 252.920 Up 6.750 Aegon 4.330 Up .060 Agilent 136.820 Up 2.790 Altria 46.170 Down .700 AmExp 160.730 Up .920 ArchDan 76.470 Down .340 AutoZone 2413.320 Down 2.360 AveryD 171.710 Up .490 BkofAm 28.970 Up .480 Barclay 6.980 Up .190 BauschHl 7.790 Up .160 Baxter 38.370 Up .140 BestBuy 77.090 Up 1.540 Blackstone 87.260 Up .590 Boeing 203.190 Up 4.980 BostonSci 48.300 Up .330 BrMySq 67.100 Down .380 Brunswick 80.290 Up .140 CampSp 54.060 Down .280 Carnival 9.030 Up .300 Caterpillar 218.710 Up 1.450 Celestic g 11.900 Up .030 Chevron 154.290 Up .490 Cigna 274.430 Up 4.070 Citigroup 45.620 Up .800 Clorox 154.860 Down 1.480 CocaCola 60.300 Up .330 ColgPalm 72.950 Up .020 ConocoPhil 96.400 Up 1.160 ConEd 96.300 Up .660 Corning 33.330 Up .520 CredSuiss 2.160 unch CurtisWrt 169.730 Up 3.990 Deere 391.110 Up .630 DeutschBk 10.320 Down .180 DevonE 46.270 Up 1.150 Diebold 2.300 Down .050 Disney 94.290 Up 1.190 DuPont 69.220 Up 1.380 Eaton 164.380 Up 5.110 EliLilly 329.530 Up .060 Entergy 105.900 Up .810 ExxonMbl 101.030 Down .590 FMC Corp 116.760 Up .710 FedExCp 204.050 Up 8.750 FootLockr 42.700 Up 1.660 FordM 11.820 Up .110 GSK plc rs 33.820 Up .240 GenDynam 220.050 Up 3.300 GenElec 91.970 Up 2.210 GenMills 80.470 Down .480 GoldmanS 315.090 Up 2.900 HP Inc 28.310 Up .350 Hallibrtn 31.000 Up .590 HarleyD 38.590 Down .660 HartfdFn 68.620 Up 3.290 Hershey 245.000 Up .580 Hess 120.790 Up 3.990 HomeDp 286.730 Down 1.240 Honda 25.500 Up .610 ING 11.830 Up .240 ITT Inc 82.100 Up 2.020 ITW 230.340 Up 1.790 IBM 124.700 Up 1.420 IntFlav 83.710 Up .990 IntPap 34.670 Up .190 JPMorgCh 130.750 Up 2.490 JohnJn 154.030 Down .320 Kellogg 64.970 Down .290 KimbClk 126.910 Up 1.090 KoreaFd 21.970 Up .960 Kroger 47.130 Down 1.160 LVSands 54.470 Up 1.360 LennarA 104.200 Up 4.010 LockhdM 473.240 Down .070 MGM Rsts 41.950 Up .910 Macys 18.940 Up .140 MarathnO 22.010 Up .750 MasterCrd 348.000 Down .080 McDnlds 270.570 Up 4.230 Medtrnic 79.270 Up .860 Merck 107.340 Down .290 MetLife 57.690 Up 1.390 MolsCoorB 51.480 Down .580 Moodys 297.950 Up 5.160 MorgStan 87.010 Up 1.620 MotrlaSolu 268.580 Up 9.860 NL Inds 6.300 Up .140 NewmntCp 45.780 Down .330 NokiaCp 4.570 Up .080 NorflkSo 207.440 Up 2.260 NorthropG 450.150 Up 1.250 Novartis 82.780 Up .680 OcciPet 59.040 Up 2.240 Olin 52.000 Up 1.800 Orange 11.410 unch PG&E Cp 16.160 Up .300 Petrobras 10.020 Up .040 Pfizer 40.370 Up .090 PhilipMor 95.390 Down .790 PhilipsNV 16.470 Up .460 ProctGam 142.890 Up 1.060 QstDiag 134.000 Up 1.150 RLauren 112.180 Up .540 RaythTch 98.080 Up 2.250 RockwlAut 282.020 Up 5.360 S&P Glbl 339.900 Up 5.920 Schlmbrg 46.180 Up .860 SonocoP 55.440 Up .300 SonyGp 86.390 Up 2.650 SouthnCo 68.120 Up .470 Sysco 74.500 Down .480 Tapestry 41.160 Up .610 Target 163.050 Up 3.920 Textron 67.460 Up 1.300 3M Co 104.210 Up 1.430 Transocn 5.770 Down .050 UnionPac 192.910 Up .870 Unisys 3.450 Down .060 US Bancrp 36.360 Up .920 USSteel 24.520 Up .080 ValeroE 127.170 Up 2.840 VerizonCm 36.580 Down .480 ViadCorp 20.700 Up .370 Visa 217.450 Up 1.080 WalMart 138.280 Down .790 WsteMInc 155.610 Up .550 WellsFargo 39.300 Up .450 Weyerhsr 29.760 Up .170 Whrlpl 129.460 Up .680 WolvWW 16.810 Up .200 YumBrnds 128.060 Up .930