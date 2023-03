New York (AP) — Silver futures trading on the NY Merc Thursday:

(5,000 troy oz.; cents per troy oz.)

Open High Low Settle Change Mar 21.855 21.860 21.580 21.588 Down .186 Apr 21.930 22.090 21.535 21.618 Down .194 May 21.925 22.210 21.590 21.692 Down .190 Jul 22.140 22.355 21.770 21.870 Down .188 Sep 22.185 22.490 21.970 22.057 Down .170 Dec 22.500 22.650 22.240 22.297 Down .160 Jan 22.367 Down .141 Mar 22.460 22.465 22.435 22.465 Down .142 May 22.593 Down .144 Jul 22.683 Down .144 Sep 22.842 Down .144 Dec 23.143 Down .144 Jan 23.263 Down .144 Jul 23.306 Down .144 Dec 23.418 Down .144 Jul 24.209 Down .144 Dec 24.311 Down .144 Jul 24.419 Down .144 Dec 24.521 Down .144