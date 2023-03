New York (AP) — Gold futures trading on the NY Merc Thursday:

(100 troy oz.; dollars per troy oz.)

Open High Low Settle Change Mar 1909.90 1931.70 1909.90 1919.00 Down 7.60 Apr 1922.80 1938.00 1911.50 1923.00 Down 8.30 May 1925.00 1944.30 1921.50 1930.80 Down 8.40 Jun 1940.20 1954.60 1928.40 1939.70 Down 8.40 Aug 1959.10 1970.40 1946.50 1956.90 Down 7.30 Oct 1962.90 1976.20 1962.90 1973.10 Down 5.40 Dec 1987.50 1999.30 1974.90 1988.80 Down 3.50 Feb 1994.50 2007.60 1993.60 1998.70 Down 7.90 Apr 2014.90 2014.90 1997.60 2010.00 Down 10.40 Jun 2023.70 Down 10.40 Aug 2036.80 Down 10.40 Oct 2050.10 Down 10.40 Dec 2062.50 Down 10.40 Jun 2099.90 Down 10.40 Dec 2126.10 Down 10.40 Jun 2140.60 Down 10.40 Dec 2164.90 Down 10.40 Jun 2179.40 Down 10.40 Dec 2201.70 Down 10.40 Jun 2213.30 Down 10.40 Dec 2232.60 Down 10.40