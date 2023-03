CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 702 3-4 Jul 713 Sep 722 3-4 Dec 738 1-4 Mar 749 May 751 1-2 Jul 730 3-4 Sep 729 3-4 Dec 736 3-4 Mar 743 1-4 May 735 1-4 Jul 697 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 626 1-2 Jul 612 1-4 Sep 566 Dec 557 Mar 565 1-2 May 570 3-4 Jul 572 1-2 Sep 546 Dec 535 3-4 Mar 542 1-2 May 544 1-4 Jul 544 1-2 Sep 508 3-4 Dec 490 3-4 Jul 496 1-4 Dec 473 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 347 1-2 Jul 347 Sep 350 1-2 Dec 360 Mar 361 1-2 May 377 Jul 369 1-2 Sep 372 3-4 Dec 372 3-4 Mar 374 1-4 Jul 357 3-4 Sep 373 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1489 1-4 Jul 1474 1-2 Aug 1430 Sep 1360 1-2 Nov 1324 3-4 Jan 1329 1-4 Mar 1322 1-4 May 1322 Jul 1324 1-4 Aug 1309 Sep 1281 1-2 Nov 1271 1-4 Jan 1272 1-2 Mar 1264 3-4 May 1260 Jul 1268 Aug 1257 1-4 Sep 1237 Nov 1195 1-2 Jul 1191 1-2 Nov 1161 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 56.34 Jul 56.48 Aug 56.03 Sep 55.54 Oct 54.97 Dec 54.68 Jan 54.52 Mar 54.47 May 54.53 Jul 54.61 Aug 54.51 Sep 54.38 Oct 54.13 Dec 54.10 Jan 54.00 Mar 53.80 May 53.72 Jul 53.63 Aug 53.61 Sep 53.60 Oct 53.53 Dec 53.49 Jul 53.40 Oct 53.39 Dec 53.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 478.40 Jul 469.60 Aug 455.80 Sep 438.60 Oct 424.60 Dec 421.70 Jan 415.90 Mar 404.40 May 398.30 Jul 396.30 Aug 392.20 Sep 386.60 Oct 379.00 Dec 377.70 Jan 373.20 Mar 368.90 May 365.40 Jul 370.70 Aug 368.60 Sep 364.60 Oct 368.10 Dec 364.80 Jul 363.30 Oct 363.30 Dec 357.70