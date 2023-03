Venezuela 5, Israel 1

Venezuela Israel ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 10 5 Totals 34 1 9 1 Altuve 2b 2 1 0 0 Gldfarb cf 4 0 1 1 Arraez 2b 2 0 0 0 Horwitz lf 4 0 0 0 Sntnder rf 2 0 1 0 Gelof 2b 2 0 0 0 He.Prez rf-ss 3 0 0 0 Kelly 2b 1 0 0 0 Torres dh 4 0 1 0 Mervis 1b 4 0 0 0 Sa.Prez c 2 1 0 0 Lvrnway c 3 0 1 0 Chrinos c 1 0 1 0 Dckrson rf 4 0 1 0 Acuna cf 4 1 2 1 Vlencia dh 4 0 1 0 Gimenez ss 1 0 0 0 Mndlngr 3b 4 1 3 0 Rengifo ph-lf 2 0 0 0 Wlansky ss 4 0 2 0 E.Sarez 1b 4 1 3 3 E.Escbr 3b 4 1 1 1 Peralta lf-rf 4 0 1 0

E_Bleier. DP_Venezuela 2, Israel 2. LOB_Venezuela 7, Israel 9. 2B_Chrinos (1), Peralta (2). HR_E.Escbr (1), E.Sarez (1). RBI_E.Escbr (1), Acuna (1), E.Sarez 3 (6), Gldfarb (1). SB_Acuna (2).

Venezuela 300 101 000 — 5 Israel 000 000 100 — 1 IP H R ER BB SO Venezuela Luzardo W 4 4 0 0 1 5 D Jesus H 3 2/3 4 1 1 1 5 Briceno 0 1/3 0 0 0 1 0 Da.Hrnn 1 1 0 0 0 2 Israel Stock L 3 4 3 3 2 2 Fishman 1 2 1 1 0 1 Weiss 1 1/3 2 1 1 1 2 Bleier 1 2/3 1 0 0 0 2 Wolf 1 1 0 0 0 2 Rossman 1 0 0 0 0 1

HBP_by Stock (Sa.Prez). WP_D Jesus, Stock.