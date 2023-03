All Times EDT

EASTERN CONFERENCE W L Pct GB L10 Str Home Away Conf x-Milwaukee 50 19 .725 — 8-2 W-2 28-6 22-13 29-14 Boston 48 22 .686 2½ 5-5 W-1 26-9 22-13 29-16 Philadelphia 46 22 .676 3½ 7-3 W-6 26-10 20-12 27-15 Cleveland 44 28 .611 7½ 6-4 L-1 28-8 16-20 28-15 New York 41 30 .577 10 7-3 W-2 19-16 22-14 28-17 Brooklyn 39 30 .565 11 5-5 L-1 19-12 20-18 26-18 Miami 38 33 .535 13 6-4 W-2 24-13 14-20 19-23 Atlanta 34 35 .493 16 5-5 L-2 18-15 16-20 21-23 Toronto 33 36 .478 17 5-5 W-1 21-13 12-23 20-21 Washington 32 37 .464 18 4-6 W-1 16-17 16-20 19-24 Chicago 31 37 .456 18½ 5-5 L-1 18-16 13-21 23-22 Indiana 31 38 .449 19 6-4 L-1 19-16 12-22 21-20 Orlando 28 41 .406 22 4-6 L-1 16-19 12-22 15-28 Charlotte 22 49 .310 29 4-6 L-3 11-23 11-26 13-33 Detroit 16 54 .229 34½ 1-9 L-1 9-27 7-27 7-36 WESTERN CONFERENCE W L Pct GB L10 Str Home Away Conf Denver 46 23 .667 — 5-5 L-4 30-6 16-17 32-13 Memphis 41 27 .603 4½ 6-4 L-1 28-5 13-22 23-19 Sacramento 41 27 .603 4½ 8-2 W-1 21-14 20-13 27-14 Phoenix 37 32 .536 9 5-5 L-3 22-12 15-20 24-17 Golden State 36 33 .522 10 7-3 W-2 29-7 7-26 23-18 L.A. Clippers 36 33 .522 10 5-5 W-3 18-15 18-18 20-21 Minnesota 35 35 .500 11½ 4-6 L-1 20-17 15-18 25-20 Dallas 35 35 .500 11½ 4-6 W-1 22-14 13-21 26-21 Oklahoma City 34 35 .493 12 6-4 W-3 21-15 13-20 20-23 L.A. Lakers 34 36 .486 12½ 6-4 L-1 18-16 16-20 20-23 Utah 33 36 .478 13 4-6 L-1 20-13 13-23 21-22 New Orleans 33 36 .478 13 3-7 L-1 22-13 11-23 22-19 Portland 31 38 .449 15 3-7 L-4 17-16 14-22 21-20 San Antonio 18 51 .261 28 4-6 L-1 12-24 6-27 7-36 Houston 17 52 .246 29 4-6 W-2 11-24 6-28 10-35

x-clinched playoff spot

___

Tuesday's Games

Washington 117, Detroit 97

Cleveland 120, Charlotte 104

Toronto 125, Denver 110

San Antonio 132, Orlando 114

L.A. Lakers 123, New Orleans 108

Oklahoma City 121, Brooklyn 107

New York 123, Portland 107

Milwaukee 116, Phoenix 104

Wednesday's Games

Miami 138, Memphis 119

Philadelphia 118, Cleveland 109

Boston 104, Minnesota 102

Sacramento 117, Chicago 114

Houston 114, L.A. Lakers 110

Dallas 137, San Antonio 128, OT

Golden State at L.A. Clippers, 10 p.m.

Thursday's Games

Denver at Detroit, 7 p.m.

Oklahoma City at Toronto, 7:30 p.m.

Sacramento at Brooklyn, 7:30 p.m.

Indiana at Milwaukee, 8 p.m.

Orlando at Phoenix, 10 p.m.

Friday's Games

Philadelphia at Charlotte, 7 p.m.

Golden State at Atlanta, 7:30 p.m.

Washington at Cleveland, 7:30 p.m.

Memphis at San Antonio, 8 p.m.

Minnesota at Chicago, 8 p.m.

New Orleans at Houston, 8 p.m.

Boston at Portland, 10 p.m.

Dallas at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday's Games

Denver at New York, 1 p.m.

Orlando at L.A. Clippers, 3 p.m.

Minnesota at Toronto, 7 p.m.

Philadelphia at Indiana, 7 p.m.

Golden State at Memphis, 8 p.m.

Miami at Chicago, 8 p.m.

Sacramento at Washington, 8 p.m.

Boston at Utah, 9 p.m.