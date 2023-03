Dominican Republic 6, Nicaragua 1

Dominican Republic Nicaragua ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 12 5 Totals 31 1 5 1 Soto lf 4 3 2 1 Leyton ss 3 1 1 0 J.Rdrgz cf 5 0 1 1 Alegria 3b 4 0 2 0 Machado 3b 5 1 2 1 Perez dh 3 0 1 0 Devers dh 4 0 1 0 Cthbert 1b 2 0 0 0 Jimenez rf 4 0 2 1 Miranda ph-1b 1 0 1 1 Franco 2b 3 0 0 0 Blndino 2b 2 0 0 0 Adames ss 4 1 2 0 Marin 2b 1 0 0 0 Cndlrio 1b 4 1 1 0 Benard rf 2 0 0 0 F.Mejia c 4 0 1 1 Britton lf 2 0 0 0 Novoa c 2 0 0 0 Bone c 2 0 0 0 Valle lf-rf 4 0 0 0 Montes cf 3 0 0 0

E_Valle. DP_Nicaragua 2. LOB_Dominican Republic 7, Nicaragua 7. 2B_Machado (1), Devers (1), Alegria (1). HR_Machado (1), Soto (1). RBI_F.Mejia (1), Machado (1), Soto (2), Jimenez (1), J.Rdrgz (1), Miranda (2). SB_Franco (1).

Dominican Republic 101 201 100 — 6 Nicaragua 000 000 010 — 1 IP H R ER BB SO Dominican Republic Javier W 4 2 0 0 1 4 Cstillo 1 0 0 0 0 1 Montero 1 0 0 0 0 1 Valdez 1 2/3 3 1 1 3 2 L.Grcia 1 1/3 0 0 0 0 2 Nicaragua J.Rmrez L 2 2/3 2 2 1 2 1 D.Mejia 0 1/3 1 0 0 1 0 Flores 0 2/3 3 2 2 0 0 Tellez 2 3 1 1 0 1 Acuna 2 1/3 2 1 1 0 0 Hebbert 1 1 0 0 0 3