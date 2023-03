CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 672 1-4 May 684 1-2 Jul 695 1-2 Sep 706 1-2 Dec 722 1-2 Mar 734 May 738 1-4 Jul 721 1-2 Sep 722 3-4 Dec 730 Mar 736 3-4 May 728 3-4 Jul 692 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 624 1-2 May 613 1-2 Jul 603 Sep 563 3-4 Dec 557 1-4 Mar 565 3-4 May 571 Jul 573 Sep 547 1-4 Dec 537 1-2 Mar 543 1-2 May 545 1-4 Jul 546 Sep 510 1-4 Dec 494 1-4 Jul 499 3-4 Dec 478 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 345 3-4 May 348 Jul 348 Sep 351 1-2 Dec 361 Mar 362 1-2 May 379 Jul 371 1-2 Sep 374 3-4 Dec 374 3-4 Jul 359 3-4 Sep 375 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1500 May 1491 1-4 Jul 1479 Aug 1440 3-4 Sep 1372 1-4 Nov 1339 1-4 Jan 1344 1-4 Mar 1336 3-4 May 1336 3-4 Jul 1339 3-4 Aug 1324 3-4 Sep 1296 1-2 Nov 1285 1-2 Jan 1286 3-4 Mar 1279 May 1274 1-4 Jul 1282 1-4 Aug 1271 1-2 Sep 1251 1-4 Nov 1210 Jul 1206 Nov 1175 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 55.34 May 55.86 Jul 56.00 Aug 55.65 Sep 55.27 Oct 54.82 Dec 54.62 Jan 54.50 Mar 54.42 May 54.45 Jul 54.55 Aug 54.46 Sep 54.33 Oct 54.10 Dec 54.08 Jan 53.98 Mar 53.74 May 53.67 Jul 53.67 Aug 53.64 Sep 53.63 Oct 53.56 Dec 53.52 Jul 53.43 Oct 53.42 Dec 53.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 492.20 May 479.30 Jul 471.70 Aug 460.10 Sep 445.20 Oct 433.50 Dec 430.70 Jan 424.80 Mar 412.60 May 405.40 Jul 403.00 Aug 398.50 Sep 392.70 Oct 385.60 Dec 384.50 Jan 382.50 Mar 378.20 May 374.70 Jul 380.40 Aug 378.30 Sep 374.30 Oct 377.80 Dec 374.50 Jul 373.00 Oct 373.00 Dec 367.40