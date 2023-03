New York (AP) — Silver futures trading on the NY Merc Monday:

(5,000 troy oz.; cents per troy oz.)

Open High Low Settle Change Mar 20.690 21.793 20.690 21.793Up 1.418 Apr 20.745 21.940 20.635 21.848Up 1.417 May 20.720 22.045 20.645 21.923Up 1.417 Jul 20.875 22.205 20.840 22.092Up 1.406 Sep 21.210 22.390 21.105 22.278Up 1.393 Dec 21.520 22.600 21.405 22.502Up 1.323 Jan 22.575Up 1.307 Mar 22.675 22.696 22.665 22.696Up 1.290 May 22.877Up 1.294 Jul 22.923Up 1.298 Sep 23.071Up 1.301 Dec 23.362Up 1.305 Jan 23.482Up 1.305 Jul 23.525Up 1.305 Dec 23.637Up 1.305 Jul 24.428Up 1.305 Dec 24.530Up 1.305 Jul 24.638Up 1.305 Dec 24.740Up 1.305