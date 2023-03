New York (AP) — Gold futures trading on the NY Merc Monday:

(100 troy oz.; dollars per troy oz.)

Open High Low Settle Change Mar 1890.80 1912.30 1875.10 1911.70 Up 49.70 Apr 1877.10 1918.30 1875.70 1916.50 Up 49.30 May 1890.00 1925.30 1884.10 1924.20 Up 49.10 Jun 1893.80 1934.60 1892.50 1933.00 Up 49.00 Aug 1919.40 1950.90 1910.50 1949.80 Up 47.70 Oct 1937.40 1967.70 1929.20 1966.10 Up 45.90 Dec 1947.50 1982.60 1947.00 1981.80 Up 43.80 Feb 1984.50 1997.90 1984.50 1997.90 Up 41.30 Apr 2013.30 2014.90 2013.30 2014.90 Up 39.10 Jun 2006.50 2029.40 2006.50 2029.40 Up 37.10 Aug 2041.90 Up 35.80 Oct 2055.20 Up 33.00 Dec 2067.60 Up 32.20 Jun 2105.00 Up 32.20 Dec 2131.20 Up 32.20 Jun 2145.70 Up 32.20 Dec 2170.00 Up 32.20 Jun 2184.50 Up 32.20 Dec 2206.80 Up 32.20 Jun 2218.40 Up 32.20 Dec 2237.70 Up 32.20