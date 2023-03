NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum. Fgn. currency US$ in in US$ fgn. currency Mon. Fri. Mon. Fri. Argentina Peso .0050 .0050 200.6823 200.7629 Australia Dollar .6674 .6585 1.4983 1.5186 BahrainDinar 2.6527 2.6525 .3770 .3770 BrazilReal .1902 .1920 5.2576 5.2075 Britain Pound 1.2197 1.2032 .8199 .8311 Canada Dollar .7288 .7231 1.3721 1.3830 Chile Peso .001240 .001250 806.45 800.00 ChinaYuan .1461 .1448 6.8457 6.9062 Colombia Peso .000213 .000211 4694.84 4739.34 CzechRepKoruna .0451 .0450 22.15 22.21 Denmark Krone .1442 .1430 6.9364 6.9930 DominicanPeso .0182 .0181 54.92 55.18 Egypt Pound .0324 .0324 30.8971 30.9009 Euro 1.0732 1.0643 .9318 .9396 Hong Kong Dollar .1275 .1274 7.8428 7.8472 Hungary Forint .0027 .0028 366.23 360.36 India Rupee .0121 .0122 82.349 82.021 Indnsia Rupiah .000065 .000064 15384.62 15625.00 Israel Shekel .2761 .2789 3.6223 3.5855 Japan Yen .007499 .007419 133.36 134.79 Jordan Dinar 1.4097 1.4097 .7094 .7094 KenyaShilling .0077 .0078 129.11 129.01 KuwaitDinar 3.2627 3.2575 .3065 .3070 Lebanon Pound .000066 .000067 15151.52 14925.37 Malaysia Ringgit .2224 .2213 4.4968 4.5195 Mexico Peso .052799 .054014 18.9398 18.5137 N. Zealand Dollar .6231 .6137 1.6048 1.6295 Norway Krone .0948 .0941 10.5492 10.6237 Pakistan Rupee .0035 .0036 282.09 280.74 Peru New Sol .2644 .2643 3.782 3.783 Philpins Peso .0182 .0182 55.00 55.03 Poland Zloty .2293 .2275 4.36 4.40 RussiaRuble .0133 .0132 75.0272 75.8524 Saudi Arab Riyal .2664 .2663 3.7540 3.7547 Singapore Dollar .7426 .7402 1.3466 1.3510 So. Africa Rand .0549 .0545 18.2061 18.3330 So. Korea Won .000770 .000757 1297.86 1320.13 Sweden Krona .0944 .0936 10.5974 10.6884 Switzerlnd Franc 1.0977 1.0855 .9110 .9212 TaiwanDollar .0328 .0325 30.46 30.75 Thailand Baht .02896 .02874 34.53 34.80 Turkey NewLira .0527 .0527 18.9689 18.9735 U.A.E. Dirham .2723 .2723 3.6728 3.6727 Ukraine Hryvnia .0271 .0271 36.9611 36.9126 Uruguay New Peso .0255 .0255 39.2696 39.1926 VenzuelBolivarFuer .0001 .0001 250000.000 250000.000