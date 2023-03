INCLUDES GAMES OF SUNDAY, MARCH 12, 2023

SCORING AVERAGE G FG FT PTS AVG Embiid, PHI 54 598 550 1804 33.4 Doncic, DAL 57 629 463 1879 33.0 Lillard, POR 54 521 467 1736 32.1 Antetokounmpo, MIL 52 574 431 1621 31.2 Gilgeous-Alexander, OKC 57 588 554 1780 31.2 Tatum, BOS 63 627 450 1915 30.4 Mitchell, CLE 59 574 267 1628 27.6 Morant, MEM 53 507 337 1436 27.1 Young, ATL 61 518 464 1636 26.8 Brown, BOS 56 553 233 1474 26.3 Fox, SAC 59 558 289 1496 25.4 Randle, NY 70 600 365 1768 25.3 Markkanen, UTA 61 519 316 1537 25.2 DeRozan, CHI 61 552 387 1522 25.0 LaVine, CHI 63 547 300 1570 24.9 Edwards, MIN 68 611 281 1687 24.8 Jokic, DEN 60 563 300 1479 24.7 Siakam, TOR 58 512 311 1416 24.4 Brunson, NY 62 525 304 1474 23.8 George, LAC 52 422 238 1231 23.7 Porzingis, WAS 58 442 324 1331 22.9 Butler, MIA 54 400 388 1218 22.6 Garland, CLE 59 449 249 1302 22.1 Thompson, GS 56 443 104 1231 22.0 Harden, PHI 50 328 287 1089 21.8 Green, HOU 61 448 273 1323 21.7 Bogdanovic, DET 59 430 268 1273 21.6 Johnson, SA 57 443 228 1232 21.6 Rozier, CHA 59 468 171 1265 21.4 Kuzma, WAS 62 497 168 1317 21.2 McCollum, NO 61 484 155 1296 21.2 Simons, POR 59 449 147 1251 21.2 Adebayo, MIA 64 532 280 1345 21.0 Clarkson, UTA 61 458 200 1271 20.8 Haliburton, IND 54 398 167 1121 20.8 Murray, ATL 63 527 130 1309 20.8 Poole, GS 68 464 294 1398 20.6 Grant, POR 63 434 278 1290 20.5 Herro, MIA 55 404 139 1116 20.3 Murray, DEN 54 395 156 1084 20.1 Banchero, ORL 61 404 343 1221 20.0 Barrett, NY 63 445 249 1248 19.8 Maxey, PHI 48 343 151 952 19.8 Holiday, MIL 55 410 126 1082 19.7 VanVleet, TOR 56 349 204 1069 19.1 Sabonis, SAC 64 459 271 1215 19.0 Wagner, ORL 67 459 229 1262 18.8 Ayton, PHO 58 460 131 1058 18.2 Turner, IND 57 371 194 1026 18.0 Russell, MIN 54 338 143 967 17.9

___

FIELD GOAL PERCENTAGE FG FGA PCT Claxton, BKN 338 474 .713 Gobert, MIN 296 439 .674 Plumlee, CHA 265 396 .669 Allen, CLE 371 572 .649 Capela, ATL 283 445 .636 Jokic, DEN 563 896 .628 Okongwu, ATL 250 399 .627 Zubac, LAC 256 410 .624 Sabonis, SAC 459 748 .614 Williamson, NO 285 469 .608 Ayton, PHO 460 777 .592 Gordon, DEN 359 619 .580 Martin, HOU 323 572 .565 Davis, LAL 417 745 .560 Durant, BKN 410 734 .559 Sengun, HOU 361 650 .555 Valanciunas, NO 361 658 .549 Mobley, CLE 444 810 .548 Turner, IND 371 679 .546 Adebayo, MIA 532 983 .541 Antetokounmpo, MIL 574 1065 .539 Embiid, PHI 598 1109 .539 Reid, MIN 253 477 .530 Butler, MIA 400 757 .528 Carter, ORL 254 485 .524 Wood, DAL 345 661 .522 Williams, OKC 330 635 .520 McDaniels, MIN 295 568 .519 Lopez, MIL 386 752 .513 Fox, SAC 558 1089 .512

___

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE 3FG 3FGA PCT Horford, BOS 121 265 .457 Brogdon, BOS 115 253 .455 Lee, PHO 103 232 .444 Caldwell-Pope, DEN 121 276 .438 Joe, OKC 135 311 .434 Curry, GS 210 485 .433 Harris, ORL 71 165 .430 Harris, BKN 119 278 .428 Hield, IND 254 594 .428 Kispert, WAS 117 274 .427 Garland, CLE 155 366 .423 Hauser, BOS 112 265 .423 Carter, MIL 112 266 .421 Leonard, LAC 78 186 .419 McDermott, SA 106 254 .417 Brunson, NY 120 290 .414 Burks, DET 99 239 .414 Williams, CHI 92 223 .413 Niang, PHI 133 323 .412 Porter, DEN 149 362 .412 Bane, MEM 127 309 .411 Bogdanovic, DET 145 353 .411 Powell, LAC 109 266 .410 DiVincenzo, GS 125 306 .408 Maxey, PHI 115 282 .408 Bogdanovic, ATL 116 285 .407 Thompson, GS 241 592 .407 Murray, SAC 155 382 .406 Dinwiddie, DAL 138 341 .405 Allen, MIL 131 324 .404

FREE THROW PERCENTAGE FT FTA PCT Durant, BKN 267 286 .934 Curry, GS 207 224 .924 Herro, MIA 139 151 .921 Lillard, POR 467 508 .919 Murphy, NO 122 134 .910 Gilgeous-Alexander, OKC 554 610 .908 Simons, POR 147 162 .907 Allen, MIL 104 115 .904 VanVleet, TOR 204 227 .899 Monk, SAC 158 176 .898 Bridges, PHO 156 174 .897 Thompson, GS 104 116 .897 Bane, MEM 142 159 .893 Young, ATL 464 522 .889 Jones, SA 119 134 .888 Bogdanovic, DET 268 303 .884 Irving, BKN 158 179 .883 George, LAC 238 270 .881 Anthony, ORL 122 139 .878 Brogdon, BOS 130 148 .878 Mitchell, CLE 267 305 .875 Leonard, LAC 195 223 .874 Schroder, LAL 173 198 .874 Markkanen, UTA 316 362 .873 Harden, PHI 287 329 .872 Poole, GS 294 337 .872 Haliburton, IND 167 192 .870 Reaves, LAL 140 161 .870 White, BOS 134 154 .870 DeRozan, CHI 387 446 .868

REBOUNDS PER GAME G OFF DEF TOT AVG Sabonis, SAC 64 194 592 786 12.28 Jokic, DEN 60 144 573 717 11.95 Antetokounmpo, MIL 52 117 503 620 11.92 Gobert, MIN 56 178 469 647 11.55 Vucevic, CHI 67 134 624 758 11.31 Capela, ATL 52 217 359 576 11.08 Randle, NY 70 138 584 722 10.31 Ayton, PHO 58 156 436 592 10.21 Embiid, PHI 54 96 445 541 10.02 Zubac, LAC 63 206 424 630 10.0 Allen, CLE 62 193 415 608 9.81 Portis, MIL 56 132 417 549 9.8 Plumlee, CHA 56 187 354 541 9.66 Valanciunas, NO 65 180 444 624 9.6 Adebayo, MIA 64 156 446 602 9.41 Nurkic, POR 48 104 334 438 9.13 Claxton, BKN 63 150 422 572 9.08 Looney, GS 68 211 402 613 9.01 Mobley, CLE 68 159 449 608 8.94 Tatum, BOS 63 71 491 562 8.92 Duren, DET 54 182 292 474 8.78 Sengun, HOU 62 198 344 542 8.74 Doncic, DAL 57 48 443 491 8.61 Markkanen, UTA 61 117 405 522 8.56 Porzingis, WAS 58 108 385 493 8.5 Kessler, UTA 64 197 332 529 8.27 Hart, POR 51 95 322 417 8.18 Stewart, DET 50 115 288 403 8.06 Vanderbilt, UTA 52 121 288 409 7.87 Giddey, OKC 63 125 366 491 7.79

___

ASSISTS PER GAME G AST AVG Harden, PHI 50 541 10.8 Haliburton, IND 54 563 10.4 Young, ATL 61 617 10.1 Jokic, DEN 60 600 10.0 Morant, MEM 53 434 8.2 Doncic, DAL 57 458 8.0 Garland, CLE 59 465 7.9 Westbrook, LAL 52 391 7.5 Holiday, MIL 55 400 7.3 Lillard, POR 54 392 7.3 Sabonis, SAC 64 447 7.0 VanVleet, TOR 56 391 7.0 Green, GS 60 411 6.9 Smart, BOS 51 334 6.5 Fox, SAC 59 372 6.3 Giddey, OKC 63 388 6.2 Jones, SA 55 342 6.2 Russell, MIN 54 334 6.2 Brunson, NY 62 380 6.1 Hayes, DET 62 371 6.0 Murray, ATL 63 379 6.0 McCollum, NO 61 361 5.9 Murray, DEN 54 319 5.9 Siakam, TOR 58 343 5.9 Gilgeous-Alexander, OKC 57 319 5.6 Antetokounmpo, MIL 52 285 5.5 Dinwiddie, DAL 53 279 5.3 George, LAC 52 271 5.2 Morris, WAS 54 283 5.2 Butler, MIA 54 273 5.1

___

STEALS PER GAME G STL AVG Anunoby, TOR 54 109 2.02 Butler, MIA 54 101 1.87 Gilgeous-Alexander, OKC 57 98 1.72 Edwards, MIN 68 113 1.66 VanVleet, TOR 56 93 1.66 Haliburton, IND 54 89 1.65 Jones, NO 52 84 1.62 Melton, PHI 64 103 1.61 Caruso, CHI 57 91 1.6 Trent, TOR 59 93 1.58 Murray, ATL 63 97 1.54 Mitchell, CLE 59 89 1.51 Caldwell-Pope, DEN 65 95 1.46 Doncic, DAL 57 83 1.46 Smart, BOS 51 74 1.45 George, LAC 52 73 1.4 Hayes, DET 62 84 1.35 Williams, OKC 62 84 1.35 DiVincenzo, GS 58 78 1.34 Garland, CLE 59 78 1.32 Jones, SA 55 72 1.31 Jokic, DEN 60 75 1.25 Adebayo, MIA 64 78 1.22 Brown, BOS 56 67 1.2 Fox, SAC 59 71 1.2 Hield, IND 68 80 1.18 Holiday, MIL 55 65 1.18 McDaniels, CHA 56 66 1.18 Bridges, PHO 56 65 1.16 Anderson, MIN 55 63 1.15

BLOCKS PER GAME G BLK AVG Jackson, MEM 49 155 3.16 Claxton, BKN 63 161 2.56 Lopez, MIL 66 166 2.52 Turner, IND 57 137 2.4 Kessler, UTA 64 146 2.28 Embiid, PHI 54 89 1.65 Porzingis, WAS 58 88 1.52 Jackson, IND 50 74 1.48 Mobley, CLE 68 93 1.37 Gobert, MIN 56 76 1.36 Zubac, LAC 63 84 1.33 Bol, ORL 63 82 1.3 Okongwu, ATL 66 82 1.24 Biyombo, PHO 48 59 1.23 Gafford, WAS 66 81 1.23 Allen, CLE 62 75 1.21 Capela, ATL 52 62 1.19 Eubanks, POR 66 76 1.15 Washington, CHA 65 75 1.15 Collins, ATL 58 66 1.14 Richards, CHA 55 61 1.11 Wood, DAL 56 61 1.09 Gilgeous-Alexander, OKC 57 60 1.05 McDaniels, MIN 65 65 1.0 Smith, HOU 64 60 0.94 Sengun, HOU 62 57 0.92 Duren, DET 54 49 0.91 Horford, BOS 53 48 0.91 Smith, IND 56 50 0.89 White, BOS 68 60 0.88