South Korea 22, China 2

South Korea China ab r h bi ab r h bi Totals 33 22 20 19 Totals 19 2 4 2 Hae.Prk 1b-cf 4 3 3 0 P.Liang rf 3 1 1 0 Hyseo.K 2b 2 3 1 3 Ji.Yang ss 3 1 1 0 Jun.Lee cf 2 1 2 3 Masago cf 2 0 0 0 Ha-Se.K 3b 4 1 1 4 Kang dh 5 1 3 1 C.Chen 3b 2 0 0 0 Kun.Prk rf 5 2 3 5 Oh ss 4 1 2 0 C.Chen ph-dh 1 0 0 0 Ji .Lee c 5 3 3 1 Cao 1b 2 0 1 2 J.Choi lf 2 4 2 1 Kou lf 1 0 0 0 R.Liang ph-lf 1 0 0 0 Luo 2b 1 0 0 0 N.Li 2b 1 0 1 0 Luan c 1 0 0 0 Y.Li c 1 0 0 0

DP_China 1. LOB_South Korea 7, China 3. 2B_Jun.Lee (2). HR_Ha-Se.K (3), Kun.Prk (2). RBI_Byu.Prk (3), Hyseo.K 3 (3), Kang (2), Jun.Lee 3 (5), Ji .Lee (1), Ha-Se.K 4 (6), Kun.Prk 5 (6), J.Choi (1), Cao 2 (3). SB_Hae.Prk (1), Jun.Lee (1). SF_Hyseo.K (1).

South Korea 228 64x xxx — 22 China 200 00x xxx — 2 IP H R ER BB SO South Korea Won 1 3 2 2 1 3 So W 3 0 0 0 0 2 Koo 1 1 0 0 0 1 China Carter L 1 1/3 4 4 4 2 1 Zheng 0 2/3 4 4 4 1 0 Xi.Wang 1 6 6 6 2 0 Sun 1 4 4 4 1 1 Zhang 0 1/3 0 3 3 3 0 Su 0 2/3 2 1 1 1 1

WP_Zheng, Carter, Zhang.