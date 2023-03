Cuba 7, Taiwan 1

Taiwan Cuba ab r h bi ab r h bi Totals 30 1 4 1 Totals 34 7 13 7 T.Cheng 2b-ss 3 0 0 0 Santos lf-rf 4 0 2 2 Li.Lin dh 1 0 0 0 Moncada 3b 4 2 3 1 We.Wang ph-dh 2 1 1 0 Robert cf 4 1 1 0 Tz.Lin rf 2 0 0 0 Dspigne dh 4 1 2 2 C.Cheng lf 1 0 0 0 Arrbrrn ss 4 1 1 2 Chang 1b-2b 4 0 1 1 N.Wu 3b 4 0 0 0 Guibert rf 2 0 0 0 Gljgljw c 3 0 2 0 Gracial ph-lf 2 0 0 0 Chen-.C ph 1 0 0 0 A.Mrtnz c 2 0 0 0 Chieh.C cf 3 0 0 0 Perez c 1 0 1 0 Po.Wang lf 1 0 0 0 Drake 1b 4 2 2 0 Kuo ph-lf-rf 2 0 0 0 Mujica 2b 3 0 1 0 K.Chang ss-2b 2 0 0 0 Fan 1b 1 0 0 0

E_K.Chang. DP_Taiwan 3, Cuba 1. LOB_Taiwan 5, Cuba 4. 2B_Chang (2), Moncada (2), Drake (2), Dspigne (3). HR_Arrbrrn (1), Moncada (1). RBI_Chang (8), Santos 2 (2), Arrbrrn 2 (3), Moncada (5), Dspigne 2 (3). CS_Santos (1).

Taiwan 000 000 001 — 1 Cuba 420 100 00x — 7 IP H R ER BB SO Taiwan Shih-.C L 1 1/3 5 5 4 0 0 Kuan-.C 1 2/3 2 1 1 0 0 We.Wang 1 2 1 1 0 2 S.Chang 2 1 0 0 1 0 Tseng 1 2 0 0 0 3 Yu-Hs.C 1 1 0 0 0 0 Cuba Leyva W 2 1/3 1 0 0 2 4 Romero 2 2/3 1 0 0 0 4 O.Grcia 2 0 0 0 0 2 Moinelo 1 0 0 0 0 1 R.Mrtnz 1 2 1 1 0 1

HBP_by Leyva (Li.Lin).