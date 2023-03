Venezuela 5, Dominican Republic 1

Dominican Republic Venezuela ab r h bi ab r h bi Totals 34 1 6 1 Totals 31 5 9 5 J.Rdrgz cf 4 1 1 0 Altuve 2b 2 0 1 0 Soto lf 5 0 2 1 Acuna cf 4 0 0 0 M.Mchdo 3b 4 0 0 0 Arraez 1b 4 0 1 0 Teo.Hrn rf 3 0 0 0 Sa.Prez c 4 1 1 0 Devers dh 5 0 0 0 Torres dh 3 1 0 0 Franco 2b 2 0 1 0 Gimenez ss 4 0 1 0 Pena ss 3 0 0 0 Sntnder rf 4 2 2 1 Cndlrio 1b 4 0 2 0 E.Sarez 3b 3 1 1 1 Sanchez c 2 0 0 0 Peralta lf 3 0 2 3 Cano ph 1 0 0 0 Mejia c 1 0 0 0

E_Cndlrio, E.Sarez. DP_Dominican Republic 2. LOB_Dominican Republic 13, Venezuela 7. 2B_Soto 2 (2), Sa.Prez (1), Peralta (1), Arraez (1). 3B_Sntnder (1). HR_Sntnder (1). RBI_Soto (1), Sntnder (1), Peralta 3 (3), E.Sarez (1). SB_Peralta (1).

Dominican Republic 100 000 000 — 1 Venezuela 010 201 01x — 5 IP H R ER BB SO Dominican Republic Alcntra L 3 2/3 5 3 3 3 2 Neris 0 1/3 0 0 0 1 1 Yi.Grca 1 0 0 0 0 1 Lu.Grca 1 1 1 1 1 0 Doval 1 1 0 0 0 0 Abreu 1 2 1 1 0 1 Venezuela Ma.Prez 3 1/3 4 1 1 2 4 Ruiz W 0 2/3 0 0 0 1 1 Lu.Grca H 3 0 0 0 2 7 Quijada H 1 1 0 0 1 1 Alvrado 1 1 0 0 1 2