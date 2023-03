All Times EST

EASTERN CONFERENCE W L Pct GB L10 Str Home Away Conf Milwaukee 48 18 .727 — 9-1 W-3 28-6 20-12 29-14 Boston 47 21 .691 2 6-4 W-2 26-9 21-12 29-16 Philadelphia 44 22 .667 4 7-3 W-4 25-10 19-12 25-15 Cleveland 42 27 .609 7½ 5-5 L-1 28-7 14-20 26-14 Brooklyn 38 29 .567 10½ 5-5 W-1 19-12 19-17 26-18 New York 39 30 .565 10½ 7-3 L-3 19-16 20-14 28-17 Miami 36 33 .522 13½ 4-6 L-1 22-13 14-20 19-23 Atlanta 34 34 .500 15 5-5 L-1 18-14 16-20 21-23 Toronto 32 36 .471 17 5-5 L-3 20-13 12-23 20-21 Washington 31 36 .463 17½ 4-6 L-2 15-17 16-19 18-23 Chicago 31 36 .463 17½ 5-5 W-2 18-15 13-21 23-22 Indiana 31 37 .456 18 6-4 W-2 19-16 12-21 21-19 Orlando 28 40 .412 21 4-6 W-1 16-19 12-21 15-28 Charlotte 22 47 .319 27½ 6-4 L-1 11-21 11-26 13-31 Detroit 15 53 .221 34 0-10 L-11 8-27 7-26 6-35 WESTERN CONFERENCE W L Pct GB L10 Str Home Away Conf Denver 46 21 .687 — 7-3 L-2 30-5 16-16 32-13 Memphis 40 26 .606 5½ 6-4 W-2 28-5 12-21 22-19 Sacramento 39 26 .600 6 8-2 W-2 21-13 18-13 26-14 Phoenix 37 29 .561 8½ 7-3 W-4 22-10 15-19 24-15 L.A. Clippers 36 33 .522 11 5-5 W-3 18-15 18-18 20-21 Golden State 34 33 .507 12 5-5 L-3 27-7 7-26 22-18 Minnesota 34 34 .500 12½ 4-6 L-2 20-16 14-18 25-20 Dallas 34 34 .500 12½ 3-7 L-2 22-13 12-21 25-20 L.A. Lakers 33 34 .493 13 7-3 W-3 18-15 15-19 19-22 Utah 33 35 .485 13½ 5-5 W-2 20-13 13-22 21-22 New Orleans 32 34 .485 13½ 3-7 W-1 21-11 11-23 21-17 Oklahoma City 31 35 .470 14½ 4-6 L-1 20-15 11-20 18-23 Portland 31 36 .463 15 3-7 L-2 17-15 14-21 21-19 San Antonio 17 49 .258 28½ 3-7 W-1 11-22 6-27 7-34 Houston 15 52 .224 31 2-8 L-3 9-24 6-28 9-35

___

Friday's Games

Philadelphia 120, Portland 119

Atlanta 114, Washington 107

San Antonio 128, Denver 120

Miami 119, Cleveland 115

Brooklyn 124, Minnesota 123, OT

L.A. Lakers 122, Toronto 112

Saturday's Games

L.A. Clippers 106, New York 95

Utah 119, Charlotte 111

Indiana 121, Detroit 115

Orlando 126, Miami 114, OT

Boston 134, Atlanta 125

Chicago 119, Houston 111

Memphis 112, Dallas 108

Milwaukee at Golden State, 8:30 p.m.

Oklahoma City at New Orleans, 8:30 p.m.

Sacramento at Phoenix, 9 p.m.

Sunday's Games

Brooklyn at Denver, 3:30 p.m.

Cleveland at Charlotte, 5 p.m.

Washington at Philadelphia, 6 p.m.

Oklahoma City at San Antonio, 7 p.m.

Portland at New Orleans, 7 p.m.

New York at L.A. Lakers, 9 p.m.

Monday's Games

Indiana at Detroit, 7 p.m.

Memphis at Dallas, 7:30 p.m.

Minnesota at Atlanta, 7:30 p.m.

Utah at Miami, 7:30 p.m.

Boston at Houston, 8 p.m.

Milwaukee at Sacramento, 10 p.m.

Phoenix at Golden State, 10 p.m.

Tuesday's Games

Cleveland at Charlotte, 7 p.m.

Detroit at Washington, 7 p.m.

Denver at Toronto, 7:30 p.m.

Brooklyn at Oklahoma City, 8 p.m.

L.A. Lakers at New Orleans, 8 p.m.

Orlando at San Antonio, 8 p.m.

Milwaukee at Phoenix, 10 p.m.

New York at Portland, 10 p.m.