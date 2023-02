CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 708 1-4 May 721 3-4 Jul 729 1-4 Sep 738 3-4 Dec 753 1-2 Mar 763 1-4 May 763 1-2 Jul 743 1-4 Sep 742 1-2 Dec 747 Mar 742 1-2 May 729 1-4 Jul 693 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 650 May 649 1-4 Jul 638 3-4 Sep 590 3-4 Dec 576 1-4 Mar 584 1-2 May 589 1-4 Jul 591 1-4 Sep 561 1-4 Dec 549 3-4 Mar 555 3-4 May 558 Jul 558 1-4 Sep 522 1-2 Dec 505 3-4 Jul 511 1-4 Dec 484 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 379 May 345 1-2 Jul 346 1-4 Sep 349 1-2 Dec 356 Mar 360 1-4 May 376 3-4 Jul 369 1-4 Sep 385 Dec 385 Jul 374 1-4 Sep 390 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1529 May 1519 1-4 Jul 1508 1-2 Aug 1476 1-2 Sep 1406 Nov 1374 Jan 1379 Mar 1370 May 1367 Jul 1367 3-4 Aug 1352 1-2 Sep 1320 Nov 1298 Jan 1298 3-4 Mar 1290 1-2 May 1285 3-4 Jul 1294 3-4 Aug 1284 Sep 1263 3-4 Nov 1215 3-4 Jul 1211 3-4 Nov 1181 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 61.11 May 61.22 Jul 60.81 Aug 60.11 Sep 59.36 Oct 58.52 Dec 58.08 Jan 57.82 Mar 57.49 May 57.33 Jul 57.25 Aug 57.06 Sep 56.83 Oct 56.49 Dec 56.43 Jan 56.37 Mar 56.26 May 56.16 Jul 56.22 Aug 56.18 Sep 56.13 Oct 56.08 Dec 56.08 Jul 55.99 Oct 55.98 Dec 55.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 497.10 May 480.00 Jul 469.60 Aug 455.70 Sep 438.50 Oct 424.90 Dec 422.10 Jan 417.00 Mar 406.70 May 400.80 Jul 397.30 Aug 391.80 Sep 385.30 Oct 377.80 Dec 376.60 Jan 374.60 Mar 370.30 May 366.80 Jul 373.30 Aug 371.20 Sep 367.20 Oct 370.70 Dec 367.60 Jul 366.10 Oct 366.10 Dec 360.50