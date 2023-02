CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 736 1-2 May 750 Jul 756 1-2 Sep 766 1-4 Dec 781 Mar 789 1-2 May 789 1-2 Jul 768 3-4 Sep 765 1-2 Dec 769 Mar 763 May 749 Jul 713 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 674 May 674 1-4 Jul 664 Sep 607 3-4 Dec 592 Mar 599 3-4 May 603 3-4 Jul 603 3-4 Sep 565 3-4 Dec 554 1-2 Mar 560 1-4 May 562 Jul 562 1-2 Sep 526 3-4 Dec 506 3-4 Jul 512 1-4 Dec 485 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 364 1-4 May 345 1-4 Jul 347 1-4 Sep 351 3-4 Dec 357 1-2 Mar 360 1-2 May 377 Jul 369 1-2 Sep 385 1-4 Dec 385 1-4 Jul 374 1-2 Sep 390 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1539 1-2 May 1534 3-4 Jul 1527 1-2 Aug 1494 3-4 Sep 1427 1-2 Nov 1395 1-2 Jan 1400 3-4 Mar 1390 1-4 May 1385 3-4 Jul 1385 3-4 Aug 1369 3-4 Sep 1336 3-4 Nov 1315 Jan 1315 1-2 Mar 1307 1-4 May 1302 1-2 Jul 1311 1-2 Aug 1300 3-4 Sep 1280 1-2 Nov 1230 Jul 1226 Nov 1195 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 62.83 May 63.05 Jul 62.65 Aug 61.93 Sep 61.17 Oct 60.35 Dec 59.94 Jan 59.69 Mar 59.39 May 59.24 Jul 59.15 Aug 58.97 Sep 58.75 Oct 58.44 Dec 58.39 Jan 58.29 Mar 58.09 May 57.96 Jul 58.25 Aug 58.23 Sep 58.20 Oct 58.13 Dec 58.06 Jul 57.97 Oct 57.96 Dec 57.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 492.60 May 477.50 Jul 469.00 Aug 456.50 Sep 440.40 Oct 427.20 Dec 424.20 Jan 418.60 Mar 408.20 May 402.40 Jul 399.00 Aug 393.60 Sep 386.80 Oct 379.50 Dec 377.90 Jan 375.90 Mar 371.60 May 368.10 Jul 374.60 Aug 372.50 Sep 368.50 Oct 372.00 Dec 368.90 Jul 367.40 Oct 367.40 Dec 361.80