CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 750 1-2 May 762 3-4 Jul 768 3-4 Sep 777 3-4 Dec 792 1-2 Mar 801 1-4 May 801 3-4 Jul 780 3-4 Sep 777 1-2 Dec 781 1-2 Mar 775 1-2 May 761 1-2 Jul 725 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 680 1-2 May 680 1-2 Jul 669 1-4 Sep 612 3-4 Dec 596 1-2 Mar 604 May 607 3-4 Jul 607 1-2 Sep 567 1-2 Dec 555 1-2 Mar 561 1-4 May 563 Jul 562 1-2 Sep 526 3-4 Dec 507 1-4 Jul 512 3-4 Dec 483 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 364 1-4 May 346 Jul 348 1-4 Sep 352 Dec 358 Mar 361 May 377 1-2 Jul 370 Sep 385 3-4 Dec 385 3-4 Jul 375 Sep 390 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1548 3-4 May 1544 Jul 1536 3-4 Aug 1501 1-4 Sep 1432 1-2 Nov 1399 Jan 1403 1-2 Mar 1391 1-2 May 1386 Jul 1385 Aug 1367 3-4 Sep 1334 3-4 Nov 1314 1-2 Jan 1315 Mar 1306 3-4 May 1302 Jul 1311 Aug 1300 1-4 Sep 1280 Nov 1227 1-4 Jul 1223 1-4 Nov 1192 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 62.77 May 62.95 Jul 62.60 Aug 61.98 Sep 61.31 Oct 60.58 Dec 60.22 Jan 59.93 Mar 59.61 May 59.43 Jul 59.35 Aug 59.17 Sep 58.97 Oct 58.66 Dec 58.61 Jan 58.47 Mar 58.28 May 58.15 Jul 58.46 Aug 58.43 Sep 58.40 Oct 58.33 Dec 58.27 Jul 58.18 Oct 58.17 Dec 58.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 497.70 May 481.60 Jul 472.20 Aug 458.50 Sep 441.30 Oct 427.30 Dec 424.30 Jan 418.40 Mar 407.20 May 400.80 Jul 397.10 Aug 391.50 Sep 384.70 Oct 377.10 Dec 375.50 Jan 373.50 Mar 369.20 May 365.70 Jul 372.20 Aug 370.10 Sep 366.10 Oct 369.60 Dec 366.50 Jul 365.00 Oct 365.00 Dec 359.40