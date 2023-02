WTA Race Standings

Singles Through Feb. 19 x-qualified for the WTA Finals, Oct. 31-Nov. 7

1. Aryna Sabalenka, Belarus, 2470

2. Elena Rybakina, Kazakhstan, 1456

3. Belinda Bencic, Switzerland, 1305

4. Jessica Pegula, USA, 1045

5. Victoria Azarenka, Belarus, 936

6. Magda Linette, Poland, 866

7. Iga Swiatek, Poland, 835

8. Caroline Garcia, France, 690

9. Veronika Kudermetova, Russia, 640

10. Coco Gauff, USA, 620

11. Jelena Ostapenko, Latvia, 596

12. Zhu Lin, China, 581

13. Donna Vekic, Croatia, 570

14. Karolina Pliskova, Czech Republic, 536

15. Maria Sakkari, Greece, 530

16. Daria Kasatkina, Russia, 471

17. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 450

18. Anastasia Potapova, Russia, 436

19. Liudmila Samsonova, Russia, 432

20. Lauren Davis, USA, 411

21. Linda Noskova, Czech Republic, 411

22. Zheng Qinwen, China, 391

23. Marta Kostyuk, Ukraine, 371

24. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 351

25. Madison Keys, USA, 341

26. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 340

27. Petra Martic, Croatia, 315

28. Petra Kvitova, Czech Republic, 305

29. Alycia Parks, USA, 301

30. Danielle Collins, USA, 287

31. Rebeka Masarova, Spain, 284

32. Zhang Shuai, China, 274

33. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 271

34. Irina-Camelia Begu, Romania, 256

35. Ons Jabeur, Tunisia, 255

36. Wang Xinyu, China, 253

37. Anhelina Kalinina, Ukraine, 246

38. Ekaterina Alexandrova, Russia, 242

39. Bianca Andreescu, Canada, 236

40. Jil Teichmann, Switzerland, 233

41. Shelby Rogers, USA, 233

42. Elise Mertens, Belgium, 226

43. Lesia Tsurenko, Ukraine, 220

44. Paula Badosa, Spain, 211

45. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 211

46. Sofia Kenin, USA, 206

47. Bernarda Pera, USA, 205

48. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 200

49. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 191

50. Katie Volynets, USA, 188

Doubles

1. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 1401

2. Jessica Pegula and Coco Gauff, United States, 1250

3. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko, Latvia, 685

4. Asia Muhammad and Taylor Townsend, United States, 600

5. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato, Japan, 581

6. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, 545

7. Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk, United States, 531

8. Marketa Vondrousova and Miriam Kolodziejova, Czech Republic, 525

9. Zhaoxuan Yang, China, and Hao-Ching Chan, Taiwan, 432

10. Kirsten Flipkens, Belgium, and Laura Siegemund, Germany, 391