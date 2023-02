CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 765 1-2 May 776 1-4 Jul 781 Sep 789 3-4 Dec 803 3-4 Mar 811 1-2 May 811 1-4 Jul 790 3-4 Sep 786 1-2 Dec 790 1-4 Mar 784 1-4 May 770 1-4 Jul 733 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 677 3-4 May 677 1-2 Jul 666 Sep 610 3-4 Dec 595 3-4 Mar 603 May 606 1-2 Jul 606 1-4 Sep 566 1-4 Dec 554 1-4 Mar 560 May 561 3-4 Jul 561 1-4 Sep 525 1-2 Dec 506 1-4 Jul 511 3-4 Dec 479 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 3-4 May 348 3-4 Jul 350 3-4 Sep 355 Dec 360 1-2 Mar 363 May 379 1-2 Jul 372 Sep 387 3-4 Dec 387 3-4 Jul 377 Sep 392 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1527 1-4 May 1522 1-4 Jul 1514 1-2 Aug 1483 Sep 1417 1-4 Nov 1386 1-4 Jan 1390 1-2 Mar 1378 1-4 May 1372 3-4 Jul 1371 1-2 Aug 1358 1-4 Sep 1325 1-4 Nov 1303 3-4 Jan 1304 1-2 Mar 1296 May 1291 1-4 Jul 1300 1-4 Aug 1289 1-2 Sep 1269 1-4 Nov 1215 Jul 1211 Nov 1180 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 61.51 May 61.75 Jul 61.49 Aug 60.95 Sep 60.32 Oct 59.65 Dec 59.35 Jan 59.07 Mar 58.78 May 58.62 Jul 58.56 Aug 58.38 Sep 58.18 Oct 57.87 Dec 57.82 Jan 57.66 Mar 57.47 May 57.36 Jul 57.74 Aug 57.71 Sep 57.67 Oct 57.60 Dec 57.52 Jul 57.43 Oct 57.42 Dec 57.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 491.10 May 474.90 Jul 466.10 Aug 452.80 Sep 436.00 Oct 422.70 Dec 419.80 Jan 414.40 Mar 403.10 May 396.60 Jul 393.40 Aug 388.20 Sep 381.50 Oct 373.90 Dec 372.30 Jan 370.30 Mar 366.00 May 362.50 Jul 369.00 Aug 366.90 Sep 362.90 Oct 366.40 Dec 363.30 Jul 361.80 Oct 361.80 Dec 356.20