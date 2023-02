CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 765 May 776 1-4 Jul 780 3-4 Sep 790 Dec 804 3-4 Mar 813 May 812 1-2 Jul 791 1-4 Sep 786 3-4 Dec 794 3-4 Mar 788 3-4 May 774 3-4 Jul 738 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 676 May 675 Jul 664 Sep 608 3-4 Dec 593 1-2 Mar 600 3-4 May 604 1-4 Jul 604 Sep 566 Dec 554 1-4 Mar 560 May 561 3-4 Jul 561 1-4 Sep 525 1-2 Dec 507 1-4 Jul 512 3-4 Dec 479 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 May 351 1-2 Jul 354 1-4 Sep 357 1-2 Dec 361 1-4 Mar 363 3-4 May 380 1-4 Jul 372 3-4 Sep 388 1-2 Dec 388 1-2 Jul 377 3-4 Sep 393 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1526 1-2 May 1521 1-4 Jul 1513 Aug 1480 Sep 1413 1-2 Nov 1383 3-4 Jan 1387 3-4 Mar 1375 3-4 May 1370 1-4 Jul 1368 3-4 Aug 1355 1-2 Sep 1322 1-2 Nov 1301 3-4 Jan 1302 1-2 Mar 1294 May 1289 1-4 Jul 1298 1-2 Aug 1287 3-4 Sep 1267 1-2 Nov 1214 3-4 Jul 1210 3-4 Nov 1180 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 61.90 May 62.15 Jul 61.93 Aug 61.39 Sep 60.76 Oct 60.05 Dec 59.70 Jan 59.36 Mar 59.04 May 58.87 Jul 58.82 Aug 58.65 Sep 58.45 Oct 58.13 Dec 58.08 Jan 57.95 Mar 57.76 May 57.63 Jul 58.00 Aug 57.96 Sep 57.93 Oct 57.86 Dec 57.78 Jul 57.69 Oct 57.68 Dec 57.54 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 491.40 May 475.20 Jul 463.70 Aug 449.60 Sep 432.70 Oct 419.50 Dec 416.30 Jan 410.40 Mar 398.30 May 391.20 Jul 387.60 Aug 382.40 Sep 375.70 Oct 368.00 Dec 366.60 Jan 364.60 Mar 360.30 May 356.80 Jul 363.30 Aug 361.20 Sep 357.20 Oct 360.70 Dec 358.60 Jul 357.10 Oct 357.10 Dec 351.50