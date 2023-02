CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 786 May 796 3-4 Jul 799 1-2 Sep 807 1-4 Dec 820 Mar 827 1-2 May 826 1-4 Jul 804 Sep 798 1-4 Dec 804 1-4 Mar 798 1-4 May 784 1-4 Jul 747 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 682 1-4 May 679 3-4 Jul 667 3-4 Sep 613 Dec 597 3-4 Mar 604 3-4 May 608 1-4 Jul 608 1-4 Sep 567 1-4 Dec 555 Mar 561 May 562 3-4 Jul 562 1-4 Sep 526 1-2 Dec 506 1-2 Jul 512 Dec 479 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 3-4 May 363 1-4 Jul 366 3-4 Sep 367 1-2 Dec 369 3-4 Mar 371 3-4 May 388 1-4 Jul 380 3-4 Sep 396 1-2 Dec 396 1-2 Jul 385 3-4 Sep 401 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1537 1-2 May 1530 Jul 1519 1-4 Aug 1483 Sep 1414 3-4 Nov 1383 Jan 1386 1-2 Mar 1374 1-2 May 1368 1-4 Jul 1367 1-4 Aug 1354 Sep 1321 Nov 1300 3-4 Jan 1301 1-2 Mar 1293 1-4 May 1288 1-2 Jul 1297 3-4 Aug 1287 Sep 1266 3-4 Nov 1214 1-2 Jul 1210 1-2 Nov 1180 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.40 May 60.53 Jul 60.42 Aug 60.02 Sep 59.49 Oct 58.92 Dec 58.66 Jan 58.38 Mar 58.12 May 57.98 Jul 57.92 Aug 57.76 Sep 57.57 Oct 57.29 Dec 57.24 Jan 57.11 Mar 56.92 May 56.79 Jul 56.64 Aug 56.61 Sep 56.59 Oct 56.53 Dec 56.48 Jul 56.39 Oct 56.38 Dec 56.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 501.00 May 482.50 Jul 471.40 Aug 455.90 Sep 437.10 Oct 422.50 Dec 420.00 Jan 415.20 Mar 406.10 May 401.20 Jul 399.30 Aug 395.50 Sep 389.70 Oct 382.00 Dec 380.60 Jan 378.60 Mar 374.30 May 370.80 Jul 377.30 Aug 375.20 Sep 371.20 Oct 374.70 Dec 372.60 Jul 371.10 Oct 371.10 Dec 365.50