CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 792 May 800 3-4 Jul 802 1-2 Sep 809 3-4 Dec 821 1-2 Mar 829 1-4 May 828 Jul 805 3-4 Sep 800 1-2 Dec 808 1-4 Mar 802 1-4 May 788 1-4 Jul 751 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 685 May 682 1-4 Jul 669 1-4 Sep 611 3-4 Dec 596 3-4 Mar 604 1-4 May 608 Jul 607 1-2 Sep 567 Dec 555 Mar 561 May 562 3-4 Jul 562 1-4 Sep 526 1-2 Dec 506 1-2 Jul 512 Dec 479 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 373 1-4 May 368 Jul 369 Sep 370 Dec 372 Mar 378 3-4 May 395 1-4 Jul 387 3-4 Sep 403 1-2 Dec 403 1-2 Jul 392 3-4 Sep 408 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1542 3-4 May 1536 Jul 1525 1-2 Aug 1486 Sep 1416 1-4 Nov 1384 3-4 Jan 1388 3-4 Mar 1377 1-2 May 1371 1-2 Jul 1369 3-4 Aug 1356 1-2 Sep 1323 1-2 Nov 1301 3-4 Jan 1302 1-2 Mar 1294 May 1289 1-4 Jul 1298 1-2 Aug 1287 3-4 Sep 1267 1-2 Nov 1219 Jul 1215 Nov 1184 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.14 May 60.24 Jul 60.17 Aug 59.77 Sep 59.26 Oct 58.72 Dec 58.48 Jan 58.26 Mar 58.00 May 57.86 Jul 57.83 Aug 57.67 Sep 57.48 Oct 57.20 Dec 57.15 Jan 57.03 Mar 56.84 May 56.70 Jul 56.55 Aug 56.53 Sep 56.50 Oct 56.47 Dec 56.39 Jul 56.30 Oct 56.29 Dec 56.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 504.00 May 485.40 Jul 474.60 Aug 458.30 Sep 438.80 Oct 423.40 Dec 420.90 Jan 416.20 Mar 407.10 May 401.90 Jul 399.90 Aug 396.10 Sep 390.60 Oct 382.90 Dec 381.40 Jan 379.40 Mar 375.10 May 371.60 Jul 378.10 Aug 376.00 Sep 372.00 Oct 375.50 Dec 373.40 Jul 371.90 Oct 371.90 Dec 366.30