LONDON (AP) — England has beaten Italy 31-14 in Six Nations rugby at Twickenham.

England 31 (Jack Willis, Ollie Chessum, Jamie George, Henry Arundell tries; penalty try; Owen Farrell 2 conversions), Italy 14 (Marco Riccioni, Alessandro Fusco tries; Tommaso Allan 2 conversions). HT: 19-0