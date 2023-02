WM Phoenix Open Scores

Friday At Stadium Course Scottsdale, Ariz. Purse: $20 million Yardage: 7,261; Par: 71 Second Round

Adam Hadwin 66-66—132 Scottie Scheffler 68-64—132 Jon Rahm 68-66—134 Xander Schauffele 67-67—134 Jordan Spieth 71-63—134 Wyndham Clark 68-67—135 Nick Taylor 66-69—135 Jason Day 65-71—136 Rickie Fowler 71-66—137 Tyrrell Hatton 70-67—137 Jim Herman 68-69—137 Sungjae Im 70-67—137 Tom Kim 71-66—137 Sam Ryder 69-68—137 Adam Schenk 70-67—137 Jhonattan Vegas 71-66—137 Tony Finau 70-68—138 James Hahn 70-68—138 Max Homa 69-69—138 Kevin Tway 71-67—138 Hayden Buckley 70-69—139 Dylan Frittelli 74-65—139 Charley Hoffman 68-71—139 Matt Kuchar 72-67—139 Taylor Moore 69-70—139 Scott Stallings 66-73—139 Justin Thomas 71-68—139 Keegan Bradley 69-71—140 Lucas Herbert 71-69—140 Viktor Hovland 70-70—140 Zach Johnson 69-71—140 Danny Lee 73-67—140 Justin Lower 71-69—140 Rory McIlroy 73-67—140 Ryan Palmer 73-67—140 Aaron Rai 70-70—140 Jason Dufner 71-69—140 Trey Mullinax 69-71—140 Sam Burns 70-71—141 Stewart Cink 69-72—141 Joel Dahmen 73-68—141 Matt Fitzpatrick 70-71—141 Lucas Glover 71-70—141 Chesson Hadley 70-71—141 Brian Harman 71-70—141 Billy Horschel 72-69—141 Si Woo Kim 72-69—141 Kelly Kraft 70-71—141 Nate Lashley 71-70—141 Kyoung-Hoon Lee 73-68—141 Patrick Rodgers 73-68—141 Erik Van Rooyen 72-69—141 Gary Woodland 72-69—141 Corey Conners 70-72—142 Beau Hossler 74-68—142 Kurt Kitayama 75-67—142 Adam Long 71-71—142 Hideki Matsuyama 74-68—142 Keith Mitchell 71-71—142 Taylor Pendrith 73-69—142 Seamus Power 71-71—142 Greyson Sigg 73-69—142 Webb Simpson 70-72—142 Sahith Theegala 72-70—142 Brandon Wu 72-70—142 Cameron Young 73-69—142 Scott Piercy 73-WD Maverick McNealy 76-WD

Missed Cut