CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 757 1-4 May 768 Jul 773 1-4 Sep 782 1-4 Dec 795 1-2 Mar 804 May 803 3-4 Jul 786 Sep 783 1-2 Dec 789 3-4 Mar 783 1-2 May 769 1-2 Jul 741 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 670 3-4 May 669 Jul 658 3-4 Sep 604 1-4 Dec 590 1-2 Mar 597 3-4 May 602 Jul 601 1-2 Sep 562 1-4 Dec 550 1-2 Mar 557 3-4 May 558 3-4 Jul 558 Sep 522 1-4 Dec 502 3-4 Jul 508 1-4 Dec 475 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 381 May 372 1-2 Jul 372 1-2 Sep 373 1-4 Dec 375 1-2 Mar 383 1-4 May 399 3-4 Jul 392 1-4 Sep 408 Dec 408 Jul 397 1-4 Sep 413 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1519 1-4 May 1511 3-4 Jul 1502 3-4 Aug 1463 1-4 Sep 1395 3-4 Nov 1365 1-4 Jan 1369 1-2 Mar 1360 1-2 May 1356 1-2 Jul 1356 Aug 1342 3-4 Sep 1310 1-2 Nov 1290 1-2 Jan 1291 1-4 Mar 1282 1-2 May 1277 3-4 Jul 1287 1-4 Aug 1276 1-2 Sep 1256 1-4 Nov 1219 3-4 Jul 1215 3-4 Nov 1186 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 59.04 May 59.17 Jul 59.11 Aug 58.81 Sep 58.43 Oct 57.96 Dec 57.76 Jan 57.61 Mar 57.44 May 57.37 Jul 57.35 Aug 57.22 Sep 57.04 Oct 56.72 Dec 56.66 Jan 56.54 Mar 56.35 May 56.22 Jul 56.07 Aug 56.02 Sep 55.98 Oct 55.90 Dec 55.83 Jul 55.74 Oct 55.73 Dec 55.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 495.50 May 478.00 Jul 468.20 Aug 452.20 Sep 432.90 Oct 417.30 Dec 414.60 Jan 410.50 Mar 402.90 May 398.80 Jul 397.40 Aug 393.90 Sep 388.40 Oct 380.70 Dec 379.20 Jan 377.20 Mar 372.90 May 369.40 Jul 375.90 Aug 373.80 Sep 369.80 Oct 373.30 Dec 371.20 Jul 369.70 Oct 369.70 Dec 364.10