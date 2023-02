CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 749 3-4 May 761 1-4 Jul 767 Sep 776 1-4 Dec 790 1-4 Mar 799 1-4 May 799 1-4 Jul 780 1-2 Sep 779 1-4 Dec 784 3-4 Mar 778 1-4 May 764 1-4 Jul 738 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 674 May 673 Jul 662 1-2 Sep 608 Dec 593 1-2 Mar 600 1-2 May 603 3-4 Jul 602 3-4 Sep 562 1-4 Dec 550 1-2 Mar 557 1-4 May 558 1-2 Jul 558 3-4 Sep 523 Dec 502 Jul 507 1-2 Dec 474 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 384 3-4 May 376 3-4 Jul 376 Sep 376 3-4 Dec 378 3-4 Mar 384 May 400 1-2 Jul 393 Sep 408 3-4 Dec 408 3-4 Jul 398 Sep 413 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1515 1-4 May 1510 1-4 Jul 1504 1-4 Aug 1468 Sep 1399 3-4 Nov 1370 1-2 Jan 1375 Mar 1366 1-2 May 1362 3-4 Jul 1362 1-2 Aug 1349 1-4 Sep 1317 Nov 1295 3-4 Jan 1296 1-4 Mar 1287 1-2 May 1282 3-4 Jul 1292 1-4 Aug 1281 1-2 Sep 1261 1-4 Nov 1233 1-2 Jul 1229 1-2 Nov 1199 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.89 May 60.98 Jul 60.83 Aug 60.48 Sep 60.06 Oct 59.60 Dec 59.40 Jan 59.26 Mar 59.08 May 59.00 Jul 58.95 Aug 58.79 Sep 58.61 Oct 58.28 Dec 58.21 Jan 58.05 Mar 57.86 May 57.72 Jul 58.08 Aug 58.02 Sep 57.99 Oct 57.91 Dec 57.84 Jul 57.75 Oct 57.74 Dec 57.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 481.40 May 467.70 Jul 459.20 Aug 444.20 Sep 426.50 Oct 411.90 Dec 409.50 Jan 405.70 Mar 398.70 May 394.70 Jul 393.50 Aug 390.00 Sep 384.70 Oct 377.30 Dec 375.90 Jan 373.90 Mar 369.60 May 366.10 Jul 372.60 Aug 370.50 Sep 366.50 Oct 370.00 Dec 367.90 Jul 366.40 Oct 366.40 Dec 360.80