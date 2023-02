Tuesday At Estadio Mario Alberto Kempee Cordoba, Argentina Purse: $642,735 Surface: Red clay CORDOBA, ARGENTINA (AP) _ Results Tuesday from Cordoba Open at Estadio Mario Alberto Kempee (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 32

Federico Coria (6), Argentina, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-7 (5), 6-1, 6-2.

Tomas Barrios Vera, Chile, def. Daniel Elahi Galan, Colombia, 7-6 (6), 6-2.