AT&T Pebble Beach Pro-Am Par Scores

Saturday Pebble Beach, Calif. a-Monterey Peninsula Shore Course (Host Course) 6,934 yards; Par 71 b-Pebble Beach Golf Links 6,972 yards; Par 72 c-Spyglass Hill Golf Course 7,041 yards; Par 72 Purse: $9 million Third Round

Note: Tournament is played on three courses with different pars.

Justin Rose 69b-69c-65a—203 -12 Kurt Kitayama 64a-70b-70c—204 -11 Peter Malnati 71c-66a-67b—204 -11 Keith Mitchell 67c-68a-70b—205 -10 Joseph Bramlett 68c-67a-71b—206 -9 Brent Grant 68a-69b-69c—206 -9 Viktor Hovland 70c-67a-69b—206 -9 Hank Lebioda 63a-72b-71c—206 -9 Brandon Wu 69c-66a-71b—206 -9 Beau Hossler 68a-72b-67c—207 -8 Robby Shelton 73b-68c-66a—207 -8 Brendon Todd 70c-69a-68b—207 -8 Jonas Blixt 72b-72c-64a—208 -7 Nick Hardy 68b-73c-67a—208 -7 Ben Martin 66a-72b-70c—208 -7 Ryan Moore 67a-69b-72c—208 -7 Kevin Yu 68b-70c-70a—208 -7 Eric Cole 65a-71b-73c—209 -6 Denny McCarthy 69b-69c-71a—209 -6 Andrew Novak 68a-69b-72c—209 -6 Seamus Power 72c-64a-73b—209 -6 Scott Stallings 67b-70c-72a—209 -6 Richy Werenski 68b-70c-71a—209 -6 Harry Higgs 66a-71b-73c—210 -5 Michael Kim 68a-72b-70c—210 -5 Russell Knox 69b-71c-70a—210 -5 Taylor Moore 71b-71c-68a—210 -5 Doc Redman 74c-66a-70b—210 -5 Nick Taylor 68a-72b-70c—210 -5 Martin Trainer 65a-72b-73c—210 -5 Kyle Westmoreland 67b-72c-71a—210 -5 Tyson Alexander 71c-69a-71b—211 -4 Aaron Baddeley 65a-74b-72c—211 -4 MJ Daffue 69c-72a-70b—211 -4 Paul Haley 70b-72c-69a—211 -4 Harry Hall 64a-74b-73c—211 -4 Garrick Higgo 69c-68a-74b—211 -4 Mark Hubbard 73c-69a-69b—211 -4 Taylor Pendrith 71c-69a-71b—211 -4 Sam Stevens 68b-75c-68a—211 -4 Callum Tarren 73b-74c-64a—211 -4 Dylan Wu 69a-70b-72c—211 -4 Ryan Armour 71b-72c-69a—212 -3 Dean Burmester 70c-68a-74b—212 -3 Lanto Griffin 73c-71a-68b—212 -3 Charley Hoffman 70c-70a-72b—212 -3 Sung Kang 70b-71c-71a—212 -3 Kevin Kisner 76c-69a-67b—212 -3 Augusto Nunez 67a-72b-73c—212 -3 Byeong Hun An 69a-69b-75c—213 -2 Joel Dahmen 75c-66a-72b—213 -2 Thomas Detry 71c-69a-73b—213 -2 Fabian Gomez 70a-73b-70c—213 -2 Seonghyeon Kim 73a-70b-70c—213 -2 Satoshi Kodaira 69b-68c-76a—213 -2 David Lingmerth 69c-73a-71b—213 -2 Adam Long 72a-70b-71c—213 -2 Adam Schenk 68a-75b-70c—213 -2 Greg Chalmers 67a-77b-70c—214 -1 Tano Goya 70b-74c-70a—214 -1 Cody Gribble 71c-71a-72b—214 -1 Tom Hoge 71b-70c-73a—214 -1 Matthew NeSmith 69b-74c-71a—214 -1 Seung-Yul Noh 72b-71c-71a—214 -1 Sean O'Hair 69b-73c-72a—214 -1 Paul O'Hara 71a-69b-74c—214 -1 Geoff Ogilvy 70b-75c-69a—214 -1 Chad Ramey 65b-76c-73a—214 -1 Greyson Sigg 69b-70c-75a—214 -1 Alex Smalley 75c-67a-72b—214 -1 Jordan Spieth 71c-68a-75b—214 -1 Kevin Streelman 74a-71b-69c—214 -1 Brian Stuard 73a-70b-71c—214 -1 Trevor Werbylo 72b-72c-70a—214 -1 Danny Willett 71c-71a-72b—214 -1 Jason Dufner 72b-75c-WD Maverick McNealy 71c-71a-WD Nate Lashley 73b-72c-WD Doug Ghim 71a-74b-WD Bill Haas 74b-74c-WD Brian Gay 68a-72b-WD Carson Young 69b-77c-WD Will Gordon 69b-75c-WD Trey Mullinax 75b-73c-WD Kyle Stanley 74b-74c-WD Dylan Frittelli 78c-76a-WD

