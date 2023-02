CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 756 3-4 May 768 1-4 Jul 771 3-4 Sep 780 1-4 Dec 793 3-4 Mar 803 May 803 Jul 787 Sep 785 3-4 Dec 792 1-2 Mar 786 May 772 Jul 746 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 677 1-2 May 675 1-2 Jul 664 3-4 Sep 610 1-2 Dec 596 Mar 602 3-4 May 605 3-4 Jul 604 3-4 Sep 565 1-4 Dec 554 Mar 560 1-4 May 561 3-4 Jul 562 Sep 526 1-4 Dec 507 Jul 512 1-2 Dec 478 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 383 1-2 May 375 Jul 375 1-2 Sep 376 3-4 Dec 382 Mar 380 1-4 May 396 3-4 Jul 389 1-4 Sep 405 Dec 405 Jul 394 1-4 Sep 410 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1532 May 1525 1-2 Jul 1516 1-2 Aug 1477 3-4 Sep 1404 Nov 1369 3-4 Jan 1373 1-2 Mar 1364 May 1360 Jul 1359 3-4 Aug 1346 1-2 Sep 1316 1-4 Nov 1294 1-4 Jan 1294 1-2 Mar 1285 3-4 May 1281 Jul 1290 1-2 Aug 1279 3-4 Sep 1259 1-2 Nov 1242 3-4 Jul 1238 3-4 Nov 1209 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 59.06 May 59.38 Jul 59.43 Aug 59.24 Sep 58.92 Oct 58.55 Dec 58.39 Jan 58.26 Mar 58.09 May 58.02 Jul 57.98 Aug 57.86 Sep 57.68 Oct 57.36 Dec 57.31 Jan 57.17 Mar 56.98 May 56.85 Jul 57.18 Aug 57.14 Sep 57.10 Oct 57.01 Dec 56.94 Jul 56.85 Oct 56.84 Dec 56.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 496.50 May 480.70 Jul 470.60 Aug 452.80 Sep 431.70 Oct 414.40 Dec 411.50 Jan 407.00 Mar 400.30 May 396.40 Jul 395.00 Aug 391.60 Sep 386.10 Oct 378.40 Dec 377.00 Jan 375.00 Mar 370.70 May 367.20 Jul 373.70 Aug 371.60 Sep 367.60 Oct 371.10 Dec 369.00 Jul 367.50 Oct 367.50 Dec 361.90