CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 761 May 772 Jul 775 1-2 Sep 783 1-4 Dec 796 1-4 Mar 805 1-4 May 805 1-4 Jul 788 3-4 Sep 787 3-4 Dec 793 3-4 Mar 787 1-4 May 773 Jul 754 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 675 1-4 May 673 3-4 Jul 663 Sep 609 Dec 595 Mar 602 May 605 1-4 Jul 604 Sep 565 1-4 Dec 554 1-4 Mar 560 1-2 May 562 Jul 562 3-4 Sep 527 Dec 509 1-4 Jul 514 3-4 Dec 481 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 389 1-4 May 380 3-4 Jul 379 3-4 Sep 380 3-4 Dec 382 Mar 380 1-4 May 396 3-4 Jul 389 1-4 Sep 405 Dec 405 Jul 394 1-4 Sep 410 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1534 1-4 May 1527 3-4 Jul 1518 1-2 Aug 1479 1-4 Sep 1405 1-4 Nov 1370 1-2 Jan 1374 1-4 Mar 1365 1-4 May 1361 3-4 Jul 1361 1-2 Aug 1348 1-4 Sep 1318 Nov 1295 1-4 Jan 1295 1-2 Mar 1286 3-4 May 1282 Jul 1291 1-2 Aug 1280 3-4 Sep 1260 1-2 Nov 1246 Jul 1242 Nov 1212 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.94 May 61.13 Jul 61.02 Aug 60.69 Sep 60.27 Oct 59.81 Dec 59.62 Jan 59.43 Mar 59.20 May 59.08 Jul 59.02 Aug 58.87 Sep 58.67 Oct 58.31 Dec 58.24 Jan 58.09 Mar 57.90 May 57.77 Jul 58.11 Aug 58.08 Sep 58.02 Oct 57.93 Dec 57.86 Jul 57.77 Oct 57.76 Dec 57.62 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 491.80 May 475.80 Jul 464.30 Aug 446.10 Sep 424.70 Oct 407.70 Dec 405.30 Jan 401.60 Mar 395.40 May 391.90 Jul 390.50 Aug 386.90 Sep 381.90 Oct 374.90 Dec 373.70 Jan 371.70 Mar 367.40 May 363.90 Jul 370.40 Aug 368.30 Sep 364.30 Oct 367.80 Dec 365.70 Jul 364.20 Oct 364.20 Dec 358.60