CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 761 1-4 May 770 1-2 Jul 771 1-4 Sep 777 3-4 Dec 790 3-4 Mar 799 3-4 May 799 3-4 Jul 784 1-4 Sep 785 1-2 Dec 792 1-4 Mar 785 3-4 May 771 1-2 Jul 755 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 679 3-4 May 677 1-2 Jul 665 1-4 Sep 605 1-2 Dec 590 3-4 Mar 597 3-4 May 601 Jul 600 Sep 562 1-2 Dec 552 3-4 Mar 558 3-4 May 560 Jul 560 1-4 Sep 524 1-2 Dec 510 3-4 Jul 516 1-4 Dec 483 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 394 May 387 1-4 Jul 386 1-2 Sep 381 3-4 Dec 383 1-2 Mar 379 May 395 1-2 Jul 388 Sep 403 3-4 Dec 403 3-4 Jul 393 Sep 408 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1538 May 1530 1-4 Jul 1518 3-4 Aug 1476 1-4 Sep 1399 1-2 Nov 1363 Jan 1366 1-2 Mar 1356 1-2 May 1351 3-4 Jul 1351 Aug 1337 3-4 Sep 1307 1-2 Nov 1290 1-2 Jan 1290 1-4 Mar 1281 1-2 May 1276 3-4 Jul 1286 1-4 Aug 1275 1-2 Sep 1255 1-4 Nov 1243 Jul 1239 Nov 1209 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 62.33 May 62.49 Jul 62.31 Aug 61.87 Sep 61.40 Oct 60.94 Dec 60.75 Jan 60.54 Mar 60.27 May 60.12 Jul 60.05 Aug 59.89 Sep 59.67 Oct 59.31 Dec 59.24 Jan 59.07 Mar 58.88 May 58.92 Jul 59.11 Aug 59.02 Sep 58.97 Oct 58.90 Dec 58.86 Jul 58.77 Oct 58.76 Dec 58.62 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 484.20 May 468.50 Jul 456.30 Aug 437.30 Sep 415.20 Oct 397.30 Dec 394.30 Jan 390.70 Mar 384.30 May 380.60 Jul 379.30 Aug 375.80 Sep 370.80 Oct 363.80 Dec 362.60 Jan 360.60 Mar 356.30 May 352.80 Jul 359.30 Aug 357.20 Sep 353.20 Oct 356.70 Dec 354.60 Jul 353.10 Oct 353.10 Dec 347.50