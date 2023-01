CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 752 1-2 May 762 Jul 763 1-2 Sep 770 1-2 Dec 782 3-4 Mar 791 1-2 May 791 1-4 Jul 776 3-4 Sep 777 3-4 Dec 784 1-4 Mar 777 3-4 May 763 1-2 Jul 747 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 683 3-4 May 681 1-4 Jul 667 1-2 Sep 605 1-2 Dec 589 3-4 Mar 596 3-4 May 599 3-4 Jul 598 3-4 Sep 561 1-4 Dec 551 Mar 556 3-4 May 558 1-2 Jul 559 1-4 Sep 523 1-2 Dec 507 1-2 Jul 513 Dec 480 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 391 1-2 May 387 1-4 Jul 388 Sep 384 1-2 Dec 385 3-4 Mar 381 1-4 May 397 3-4 Jul 390 1-4 Sep 406 Dec 406 Jul 395 1-4 Sep 411 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1535 1-4 May 1529 1-2 Jul 1519 1-2 Aug 1477 3-4 Sep 1403 1-4 Nov 1367 1-2 Jan 1370 1-2 Mar 1359 1-2 May 1354 Jul 1353 Aug 1339 3-4 Sep 1309 1-2 Nov 1292 Jan 1292 Mar 1283 May 1278 1-4 Jul 1287 3-4 Aug 1277 Sep 1256 3-4 Nov 1244 1-2 Jul 1240 1-2 Nov 1210 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 61.32 May 61.55 Jul 61.44 Aug 61.07 Sep 60.65 Oct 60.21 Dec 60.04 Jan 59.82 Mar 59.56 May 59.41 Jul 59.34 Aug 59.20 Sep 59.00 Oct 58.67 Dec 58.60 Jan 58.45 Mar 58.26 May 58.30 Jul 58.47 Aug 58.34 Sep 58.31 Oct 58.21 Dec 58.22 Jul 58.13 Oct 58.12 Dec 57.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 488.70 May 471.90 Jul 459.60 Aug 441.20 Sep 419.90 Oct 402.80 Dec 400.20 Jan 396.30 Mar 389.40 May 385.20 Jul 383.80 Aug 380.20 Sep 375.20 Oct 368.10 Dec 366.90 Jan 364.90 Mar 360.60 May 357.10 Jul 363.60 Aug 361.50 Sep 357.50 Oct 361.00 Dec 358.90 Jul 357.40 Oct 357.40 Dec 351.80