CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 750 May 758 3-4 Jul 760 Sep 766 3-4 Dec 779 1-4 Mar 787 3-4 May 787 3-4 Jul 773 Sep 772 1-2 Dec 780 1-4 Mar 773 3-4 May 759 1-2 Jul 743 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 683 May 680 Jul 665 3-4 Sep 603 1-2 Dec 587 1-4 Mar 594 1-4 May 597 Jul 595 3-4 Sep 556 Dec 545 3-4 Mar 552 May 553 1-2 Jul 554 1-4 Sep 518 1-2 Dec 501 1-2 Jul 507 Dec 480 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 388 1-4 May 381 1-2 Jul 381 1-2 Sep 379 3-4 Dec 382 1-4 Mar 377 3-4 May 394 1-4 Jul 386 3-4 Sep 402 1-2 Dec 402 1-2 Jul 391 3-4 Sep 407 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1509 1-2 May 1504 1-2 Jul 1496 Aug 1456 3-4 Sep 1385 3-4 Nov 1351 1-4 Jan 1354 3-4 Mar 1346 1-4 May 1342 Jul 1341 1-2 Aug 1328 1-4 Sep 1298 Nov 1281 Jan 1281 1-4 Mar 1272 1-4 May 1267 1-2 Jul 1277 Aug 1266 1-4 Sep 1246 Nov 1233 3-4 Jul 1229 3-4 Nov 1200 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.62 May 60.82 Jul 60.78 Aug 60.48 Sep 60.11 Oct 59.70 Dec 59.53 Jan 59.34 Mar 59.09 May 58.94 Jul 58.86 Aug 58.72 Sep 58.53 Oct 58.21 Dec 58.15 Jan 57.99 Mar 57.80 May 57.84 Jul 58.00 Aug 57.87 Sep 57.73 Oct 57.75 Dec 57.77 Jul 57.68 Oct 57.67 Dec 57.53 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 473.50 May 459.40 Jul 449.50 Aug 432.90 Sep 413.70 Oct 397.50 Dec 395.10 Jan 391.80 Mar 385.70 May 382.10 Jul 380.70 Aug 377.30 Sep 372.30 Oct 365.60 Dec 364.40 Jan 362.40 Mar 358.10 May 354.60 Jul 361.10 Aug 359.00 Sep 355.00 Oct 358.50 Dec 356.40 Jul 354.90 Oct 354.90 Dec 349.30