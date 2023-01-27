Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. Home
  2. World

Farmers Insurance Open Scores

By Associated Press
2023/01/27 08:59
Farmers Insurance Open Scores

Thursday La Jolla, Calif. a-Torrey Pines - South (Host Course) 7,765 yards; Par 72 b-Torrey Pines - North 7,258 yards; Par 72 Purse: $8.7 million Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Sam Ryder 64b-68a—132
Brendan Steele 65b-70a—135
Tano Goya 70a-67b—137
Brent Grant 64b-74a—138
Max Homa 68b-70a—138
Taylor Montgomery 67a-71b—138
Vincent Norrman 67a-71b—138
Sam Stevens 66a-72b—138
Sahith Theegala 66b-72a—138
Jason Day 68b-71a—139
Ben Griffin 67a-72b—139
Collin Morikawa 67b-72a—139
Andrew Novak 66a-73b—139
Byeong Hun An 68b-72a—140
Joseph Bramlett 69a-71b—140
Taylor Moore 72a-68b—140
Jon Rahm 73a-67b—140
Callum Tarren 71a-69b—140
Jimmy Walker 69a-71b—140
Dean Burmester 71a-70b—141
Stephan Jaeger 69a-72b—141
Seonghyeon Kim 67b-74a—141
Augusto Nunez 72a-69b—141
Cameron Champ 70a-72b—142
Wyndham Clark 68b-74a—142
Lanto Griffin 67b-75a—142
Emiliano Grillo 72a-70b—142
Garrick Higgo 66b-76a—142
Sungjae Im 68a-74b—142
Si Woo Kim 69a-73b—142
Luke List 67b-75a—142
Ryan Palmer 71b-71a—142
Aaron Rai 64b-78a—142
Justin Thomas 68a-74b—142
Davis Thompson 71a-71b—142
Keegan Bradley 70a-73b—143
Thomas Detry 68b-75a—143
Paul Haley 68b-75a—143
Harry Higgs 66b-77a—143
Michael Kim 69b-74a—143
Satoshi Kodaira 68b-75a—143
Peter Malnati 69b-74a—143
Hideki Matsuyama 70b-73a—143
Maverick McNealy 69b-74a—143
Seung-Yul Noh 70b-73a—143
Justin Rose 73a-70b—143
Xander Schauffele 72b-71a—143
Kevin Streelman 73a-70b—143
Justin Suh 68b-75a—143
Jhonattan Vegas 68b-75a—143
Trevor Werbylo 71a-72b—143
Gary Woodland 66b-77a—143
Kevin Yu 73a-70b—143
Erik Barnes 72b-72a—144
Scott Brown 69b-75a—144
Austin Cook 74b-70a—144
Zecheng Dou 70a-74b—144
Tony Finau 73a-71b—144
Rickie Fowler 72a-72b—144
Dylan Frittelli 70a-74b—144
Adam Hadwin 70a-74b—144
Nick Hardy 71a-73b—144
Scott Harrington 74a-70b—144
Adam Long 71b-73a—144
Trey Mullinax 71a-73b—144
Taylor Pendrith 69b-75a—144
Scott Piercy 69a-75b—144
Adam Schenk 71a-73b—144
Taiga Semikawa 74a-70b—144
Robby Shelton 70a-74b—144
Alex Smalley 71a-73b—144
Michael Thompson 69a-75b—144
Kevin Tway 72a-72b—144
Missed Cut
Aaron Baddeley 71b-74a—145
Jonathan Byrd 73a-72b—145
Doug Ghim 77a-68b—145
Patton Kizzire 70a-75b—145
Justin Lower 73a-72b—145
Matthew NeSmith 73a-72b—145
Henrik Norlander 70b-75a—145
Sean O'Hair 69b-76a—145
Austin Smotherman 75a-70b—145
Scott Stallings 72a-73b—145
Robert Streb 70b-75a—145
Kyle Westmoreland 70a-75b—145
Will Zalatoris 68b-77a—145
Hayden Buckley 66b-80a—146
Eric Cole 72a-74b—146
Nicolas Echavarria 70b-76a—146
Austin Eckroat 71a-75b—146
Harry Hall 71a-75b—146
Lee Hodges 70a-76b—146
Beau Hossler 73a-73b—146
Hank Lebioda 72a-74b—146
Patrick Rodgers 69b-77a—146
Adam Svensson 74b-72a—146
Dylan Wu 68b-78a—146
Carl Yuan 72a-74b—146
Tyson Alexander 72b-75a—147
Michael Block 74b-73a—147
Trevor Cone 71b-76a—147
Tyler Duncan 76a-71b—147
Cole Hammer 71a-76b—147
Michael Herrera 72b-75a—147
Martin Laird 72a-75b—147
Danny Lee 71a-76b—147
Brandon Matthews 71b-76a—147
Sebastian Munoz 73b-74a—147
Keita Nakajima 69b-78a—147
Cameron Percy 75a-72b—147
Davis Riley 69b-78a—147
Will Gordon 72b-76a—148
Cody Gribble 71b-77a—148
Bill Haas 71b-77a—148
James Hahn 72b-76a—148
Charley Hoffman 68b-80a—148
Ben Martin 70b-78a—148
Kevin Roy 71b-77a—148
J.J. Spaun 70b-78a—148
Brian Stuard 70b-78a—148
Martin Trainer 74a-74b—148
Zac Blair 71b-78a—149
William McGirt 72b-77a—149
Matthias Schmid 73b-76a—149
Joey Vrzich 69b-80a—149
Nick Watney 72b-77a—149
Patrick Welch 73a-76b—149
Jason Dufner 77a-73b—150
Harrison Endycott 70b-80a—150
Doc Redman 72b-78a—150
Ben Taylor 70b-80a—150
Carson Young 74a-76b—150
Ryan Armour 76a-75b—151
Harris English 76a-75b—151
Michael Gligic 77a-74b—151
Kurt Kitayama 77a-74b—151
Caleb Surratt 74a-77b—151
Richy Werenski 72b-79a—151
Anders Albertson 75b-77a—152
Brice Garnett 72b-80a—152
Jim Herman 72b-80a—152
Philip Knowles 72b-80a—152
Camilo Villegas 75a-77b—152
J.B. Holmes 70b-83a—153
Harrison Kingsley 74b-79a—153
Rory Sabbatini 74a-79b—153
Ryan Brehm 77a-77b—154
MJ Daffue 69b-85a—154
Robert Garrigus 75b-79a—154
Kyle Stanley 72b-82a—154
Ben Crane 76a-79b—155
Cameron Davis 79a-76b—155
Arjun Atwal 80a-76b—156
Kelly Kraft 80a-76b—156
Spencer Levin 76a-80b—156
David Lingmerth 75a-81b—156