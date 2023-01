CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 752 1-2 May 760 1-2 Jul 762 1-2 Sep 769 1-4 Dec 782 Mar 790 1-2 May 790 Jul 774 1-2 Sep 774 1-4 Dec 782 1-4 Mar 775 3-4 May 761 1-2 Jul 745 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 682 1-2 May 680 Jul 668 Sep 607 Dec 590 Mar 596 3-4 May 599 1-2 Jul 598 Sep 557 1-2 Dec 547 1-2 Mar 553 3-4 May 555 1-4 Jul 556 Sep 520 1-4 Dec 502 1-2 Jul 508 Dec 480 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 386 1-4 May 377 1-2 Jul 377 1-2 Sep 376 Dec 380 Mar 375 1-2 May 392 Jul 384 1-2 Sep 400 1-4 Dec 400 1-4 Jul 389 1-2 Sep 405 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1523 1-2 May 1514 3-4 Jul 1504 1-2 Aug 1462 1-4 Sep 1388 1-4 Nov 1352 1-2 Jan 1355 1-2 Mar 1345 May 1339 1-2 Jul 1338 1-2 Aug 1325 1-4 Sep 1295 Nov 1278 Jan 1278 Mar 1269 May 1264 1-4 Jul 1273 3-4 Aug 1263 Sep 1242 3-4 Nov 1230 1-2 Jul 1226 1-2 Nov 1198 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.79 May 60.95 Jul 60.83 Aug 60.43 Sep 59.98 Oct 59.52 Dec 59.33 Jan 59.12 Mar 58.87 May 58.72 Jul 58.64 Aug 58.51 Sep 58.30 Oct 57.95 Dec 57.88 Jan 57.69 Mar 57.50 May 57.55 Jul 57.72 Aug 57.59 Sep 57.45 Oct 57.47 Dec 57.50 Jul 57.41 Oct 57.40 Dec 57.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 477.10 May 462.00 Jul 452.00 Aug 435.10 Sep 415.40 Oct 399.00 Dec 396.70 Jan 393.50 Mar 387.10 May 383.20 Jul 381.50 Aug 377.40 Sep 372.20 Oct 365.50 Dec 364.30 Jan 362.30 Mar 358.00 May 354.50 Jul 361.00 Aug 358.90 Sep 354.90 Oct 358.40 Dec 356.30 Jul 354.80 Oct 354.80 Dec 349.20