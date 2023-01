CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 734 1-2 May 742 1-4 Jul 744 1-2 Sep 752 1-2 Dec 766 1-2 Mar 775 1-4 May 776 1-4 Jul 762 Sep 762 1-4 Dec 770 1-2 Mar 764 May 749 3-4 Jul 733 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 677 May 675 1-4 Jul 664 3-4 Sep 608 Dec 591 1-4 Mar 598 1-4 May 601 1-4 Jul 600 1-4 Sep 559 Dec 548 1-4 Mar 554 1-2 May 556 Jul 556 Sep 520 1-4 Dec 504 3-4 Jul 510 1-4 Dec 481 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 375 May 369 1-4 Jul 369 Sep 367 3-4 Dec 372 1-2 Mar 364 3-4 May 381 1-4 Jul 373 3-4 Sep 389 1-2 Dec 389 1-2 Jul 378 3-4 Sep 394 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1488 1-2 May 1486 1-2 Jul 1479 3-4 Aug 1440 1-2 Sep 1372 Nov 1338 Jan 1342 Mar 1333 May 1328 1-4 Jul 1327 3-4 Aug 1313 1-4 Sep 1283 Nov 1263 1-4 Jan 1263 3-4 Mar 1254 1-4 May 1249 1-2 Jul 1259 Aug 1248 1-4 Sep 1228 Nov 1216 Jul 1212 Nov 1184 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 60.98 May 61.09 Jul 60.94 Aug 60.54 Sep 60.00 Oct 59.44 Dec 59.20 Jan 58.97 Mar 58.69 May 58.52 Jul 58.46 Aug 58.31 Sep 58.07 Oct 57.72 Dec 57.66 Jan 57.49 Mar 57.30 May 57.34 Jul 57.51 Aug 57.38 Sep 57.24 Oct 57.28 Dec 57.30 Jul 57.21 Oct 57.20 Dec 57.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 459.80 May 448.80 Jul 441.80 Aug 428.00 Sep 410.70 Oct 395.20 Dec 393.00 Jan 390.00 Mar 384.00 May 380.00 Jul 378.70 Aug 375.20 Sep 369.90 Oct 363.50 Dec 362.40 Jan 360.40 Mar 356.10 May 352.60 Jul 359.10 Aug 357.00 Sep 353.00 Oct 356.50 Dec 354.40 Jul 352.90 Oct 352.90 Dec 347.30