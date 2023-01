CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 720 May 728 Jul 730 1-2 Sep 739 Dec 753 3-4 Mar 764 May 765 3-4 Jul 751 1-4 Sep 753 Dec 761 Mar 754 1-2 May 740 1-4 Jul 723 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 666 1-4 May 665 Jul 654 1-4 Sep 601 3-4 Dec 586 Mar 593 May 596 1-4 Jul 595 1-4 Sep 556 Dec 545 3-4 Mar 552 May 553 1-2 Jul 553 1-2 Sep 517 3-4 Dec 502 3-4 Jul 508 1-4 Dec 479 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 370 3-4 May 364 1-4 Jul 364 3-4 Sep 362 1-4 Dec 367 3-4 Mar 360 May 376 1-2 Jul 369 Sep 384 3-4 Dec 384 3-4 Jul 374 Sep 389 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1490 1-4 May 1487 1-4 Jul 1480 Aug 1440 1-2 Sep 1372 3-4 Nov 1339 1-2 Jan 1343 1-2 Mar 1335 May 1330 1-2 Jul 1330 Aug 1315 1-2 Sep 1285 1-4 Nov 1261 1-2 Jan 1262 Mar 1252 1-2 May 1247 3-4 Jul 1257 1-4 Aug 1246 1-2 Sep 1226 1-4 Nov 1210 1-4 Jul 1206 1-4 Nov 1178 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 62.04 May 62.05 Jul 61.77 Aug 61.29 Sep 60.70 Oct 60.10 Dec 59.83 Jan 59.62 Mar 59.33 May 59.16 Jul 59.09 Aug 58.93 Sep 58.69 Oct 58.34 Dec 58.28 Jan 58.10 Mar 57.99 May 58.01 Jul 58.16 Aug 58.03 Sep 57.89 Oct 57.97 Dec 57.95 Jul 57.86 Oct 57.85 Dec 57.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 461.90 May 447.40 Jul 438.70 Aug 424.70 Sep 408.30 Oct 393.30 Dec 390.60 Jan 387.30 Mar 381.10 May 377.30 Jul 376.10 Aug 372.90 Sep 367.80 Oct 361.30 Dec 360.00 Jan 358.00 Mar 353.70 May 350.20 Jul 356.70 Aug 354.60 Sep 350.60 Oct 354.10 Dec 352.00 Jul 350.50 Oct 350.50 Dec 344.90