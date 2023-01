Australian Open Results

Monday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD34,848,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses): Men's Singles Fourth Round

Andrey Rublev (5), Russia, def. Holger Rune (9), Denmark, 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (9).

Ben Shelton, United States, def. Jeffrey John Wolf, United States, 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2.

Tommy Paul, United States, def. Roberto Bautista Agut (24), Spain, 6-2, 4-6, 6-2, 7-5.

Novak Djokovic (4), Serbia, def. Alex de Minaur (22), Australia, 6-2, 6-1, 6-2.

Women's Singles

Fourth Round

Aryna Sabalenka (5), Belarus, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 7-5, 6-2.

Karolina Pliskova (30), Czech Republic, def. Zhang Shuai (23), China, 6-0, 6-4.

Donna Vekic, Croatia, def. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 6-2, 1-6, 6-3.

Magda Linette, Poland, def. Caroline Garcia (4), France, 7-6 (3), 6-4.

Men's Doubles

Third Round

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Nikola Cacic, Serbia, 6-4, 6-2.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (8), Argentina, def. Raven Klaasen and Lloyd Harris, South Africa, 6-1, 7-6 (4).

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (3), El Salvador, def. Robin Haase and Matwe Middelkoop (16), Netherlands, 6-3, 7-6 (6).

Fabrice Martin and Jeremy Chardy, France, def. Alex Molcan, Slovakia, and Jiri Lehecka, Czech Republic, 7-6 (2), 6-3.

Arthur Rinderknech and Benjamin Bonzi, France, def. Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (12), Colombia, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-2.

John Peers, Australia, and Andreas Mies (14), Germany, def. Luke Saville and Alex Bolt, Australia, 6-0, 6-3.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski, Poland, def. Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, 6-7 (4), 7-6 (6), 6-2.

Jason Kubler and Rinky Hijikata, Australia, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Tomislav Brkic, Bosnia-Herzegovina, 1-6, 7-6 (8), 6-4.

Women's Doubles

Third Round

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (10), Japan, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, 6-2, 7-6 (7).

Zhaoxuan Yang, China, and Hao-Ching Chan (11), Taiwan, def. Alison van Uytvanck, Belgium, and Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-3, 7-5.

Jessica Pegula and Coco Gauff (2), United States, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato (16), Japan, 6-4, 6-2.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Marketa Vondrousova and Miriam Kolodziejova, Czech Republic, 6-3, 6-4.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Alycia Parks, United States, 6-0, 6-3.

Storm Sanders, Australia, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Monica Niculescu, Romania, and Viktorija Golubic, Switzerland, 6-2, 6-2.

Mixed Doubles

Third Round

Neal Skupski, Britain, and Desirae Krawczyk (3), United States, def. Andrew Harris and Alana Parnaby, Australia, 6-2, 6-4.

Jelena Ostapenko, Latvia, and David Vega Hernandez, Spain, def. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, and Giuliana Olmos (1), Mexico, 6-7 (4), 7-6 (6), 10-8.

Rohan Bopanna and Sania Mirza, India, def. Ariel Behar, Uruguay, and Makoto Ninomiya, Japan, 6-4, 7-6 (9).

Marc Polmans and Olivia Gadecki, Australia, def. Kimberly Birrell and Rinky Hijikata, Australia, 6-0, 6-2.