The American Express Par Scores

Saturday La Quinta, Calif. a-PGA WEST TPC Stadium Course (Host Course) 7,187 yards; Par 72 b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course 7,147 yards; Par 72 c-La Quinta Country Club 7,060 yards; Par 72 Purse: $8 million Third Round

Note: Tournament is played on three courses.

Jon Rahm 64c-64b-65a—193 -23 Davis Thompson 62c-64b-67a—193 -23 Christiaan Bezuidenhout 68a-67c-62b—197 -19 J.T. Poston 65b-66a-66c—197 -19 Sam Burns 64a-70c-64b—198 -18 Harry Higgs 70a-66c-62b—198 -18 Tom Kim 69c-62b-67a—198 -18 Taylor Montgomery 64c-69b-65a—198 -18 Sungjae Im 65b-66a-68c—199 -17 Chris Kirk 69c-67b-63a—199 -17 Patton Kizzire 69c-63b-67a—199 -17 Scottie Scheffler 68c-65b-66a—199 -17 Robby Shelton 66a-68c-65b—199 -17 Dylan Wu 69a-69c-61b—199 -17 Sebastian Munoz 71a-67c-62b—200 -16 Jason Day 67b-64a-70c—201 -15 Tony Finau 69c-67b-65a—201 -15 Adam Hadwin 68c-69b-64a—201 -15 Xander Schauffele 65c-68b-68a—201 -15 Matthias Schmid 64a-72c-65b—201 -15 Thomas Detry 69c-66b-67a—202 -14 Tyler Duncan 64b-67a-71c—202 -14 Stephan Jaeger 68a-69c-65b—202 -14 Danny Lee 67a-68c-67b—202 -14 Keith Mitchell 66a-70c-66b—202 -14 Scott Piercy 66c-67b-69a—202 -14 Dean Burmester 65b-71a-67c—203 -13 Harrison Endycott 65a-71c-67b—203 -13 Garrick Higgo 67a-68c-68b—203 -13 Si Woo Kim 70c-64b-69a—203 -13 Andrew Putnam 69a-69c-65b—203 -13 Justin Suh 72c-65b-66a—203 -13 Kevin Tway 67b-67a-69c—203 -13 Erik Van Rooyen 65a-72c-66b—203 -13 Cameron Young 68b-70a-65c—203 -13 Byeong Hun An 67b-74a-63c—204 -12 Aaron Baddeley 71a-68c-65b—204 -12 Joseph Bramlett 66b-70a-68c—204 -12 Eric Cole 65b-70a-69c—204 -12 Austin Cook 68b-70a-66c—204 -12 Rickie Fowler 68c-68b-68a—204 -12 Ben Griffin 73b-67a-64c—204 -12 Russell Knox 66a-69c-69b—204 -12 Andrew Landry 68c-66b-70a—204 -12 Denny McCarthy 65c-71b-68a—204 -12 Sam Stevens 70c-68b-66a—204 -12 Sahith Theegala 66c-70b-68a—204 -12 Trevor Werbylo 66b-69a-69c—204 -12 Ryan Armour 69c-68b-68a—205 -11 Patrick Cantlay 68c-66b-71a—205 -11 Stewart Cink 67c-68b-70a—205 -11 Wyndham Clark 70a-71c-64b—205 -11 Tom Hoge 71a-66c-68b—205 -11 Beau Hossler 68c-66b-71a—205 -11 Zach Johnson 67a-68c-70b—205 -11 Martin Laird 71c-69b-65a—205 -11 Vincent Norrman 70a-69c-66b—205 -11 Justin Rose 66c-67b-72a—205 -11 Matthias Schwab 66a-71c-68b—205 -11 Brendan Steele 68c-73b-64a—205 -11 Will Zalatoris 69b-69a-67c—205 -11 Anders Albertson 68a-72c-66b—206 -10 Zecheng Dou 70a-68c-68b—206 -10 Tano Goya 66a-71c-69b—206 -10 Paul Haley 72b-67a-67c—206 -10 Harry Hall 72a-65c-69b—206 -10 Justin Lower 71c-68b-67a—206 -10 Davis Riley 70c-67b-69a—206 -10 Alex Smalley 67a-68c-71b—206 -10

Missed Cut