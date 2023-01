CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 741 1-2 May 749 Jul 751 1-2 Sep 760 Dec 775 Mar 784 1-2 May 786 Jul 772 Sep 773 1-2 Dec 778 1-2 Mar 772 May 757 3-4 Jul 741 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 676 1-4 May 674 1-2 Jul 663 1-2 Sep 610 1-2 Dec 595 3-4 Mar 602 1-2 May 605 Jul 603 1-4 Sep 561 Dec 550 1-2 Mar 555 3-4 May 557 1-4 Jul 555 3-4 Sep 520 Dec 504 Jul 509 1-2 Dec 479 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 371 May 365 3-4 Jul 366 1-4 Sep 363 1-2 Dec 368 Mar 360 1-4 May 376 3-4 Jul 369 1-4 Sep 385 Dec 385 Jul 374 1-4 Sep 390 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1506 1-2 May 1501 3-4 Jul 1493 Aug 1453 1-2 Sep 1385 1-4 Nov 1352 Jan 1356 Mar 1346 1-2 May 1341 3-4 Jul 1341 Aug 1326 1-2 Sep 1296 1-4 Nov 1273 1-4 Jan 1273 1-2 Mar 1263 May 1258 1-4 Jul 1267 3-4 Aug 1257 Sep 1236 3-4 Nov 1220 1-2 Jul 1216 1-2 Nov 1188 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 61.97 May 61.98 Jul 61.70 Aug 61.20 Sep 60.61 Oct 60.03 Dec 59.74 Jan 59.48 Mar 59.15 May 58.99 Jul 58.91 Aug 58.76 Sep 58.52 Oct 58.18 Dec 58.12 Jan 57.94 Mar 57.83 May 57.85 Jul 58.01 Aug 57.88 Sep 57.74 Oct 57.83 Dec 57.80 Jul 57.71 Oct 57.70 Dec 57.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 463.70 May 451.00 Jul 442.50 Aug 428.80 Sep 412.40 Oct 397.50 Dec 394.60 Jan 391.10 Mar 385.00 May 381.20 Jul 380.10 Aug 376.60 Sep 371.50 Oct 365.00 Dec 363.60 Jan 361.60 Mar 357.30 May 353.80 Jul 360.30 Aug 358.20 Sep 354.20 Oct 357.70 Dec 352.10 Jul 350.60 Oct 350.60 Dec 345.00